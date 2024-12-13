تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مان يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي

جماهير الكرة الإنجليزية، تترقب قمة ساخنة وحماسية تجمع مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في قمة مباريات الجولة الـ 16 ببطولة البريميرليج، التي تشهد تنافسا كبيرا علي مراكز الصدارة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال.

تنطلق منافسات الجولة الـ 16 من البطولة بعد غد السبت وتستمر لمدة ثلاثة أيام وهم 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و تشهد الجولة مواجهة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام، مساء السبت المقبل 14 ديسمبر الجاري.

موعد مواجهة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

التقي فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد في 194 مباراة حيث حقق مانشستر سيتي الفوز خلال 62 مباراة وأحرز في شباك مان يونايتد 274 هدفا بينما فاز مانشستر يونايتد في 79 مباراة وأحرز في شباك مانشستر سيتي 276 هدفا وانتهت 53 مباراة بينهما بالتعادل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى