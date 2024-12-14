الدوري الإنجليزي| ليفربول يعجز عن الفوز أمام فولهام ويكتفي بالتعادل في أنفيلد

حسم التعادل الإيجابي، نتيجو مباراة ليفربول وفولهام، بنتيجة 2-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من مباريات الدوري الإنجليزي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وشهدت المباراة، بإشهار حكم اللقاء بطاقة الحمراء، للاعب أندرو روبيرتسون، مدافع ليفربول نتيجة عرقلة متعمدة لهاري ويلسون المنفرد بالمرمى.

أهداف مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح أندرياس بيريرا، أهداف المباراة لفريق فولهام، في الدقيقة 11 من عمر اللقاء، خلال عرضية من الجبهة اليسرى عن طريق أنتوني روبنسون إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها أندرياس بيريرا بتسديدة مباشرة رائعة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، تمكن كودي جاكبو، هدف التعادل لفريق ليفربول، بتمريرة من محمد صلاح إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كودي جاكبو برأسية قوية سكنت الشباك.

ونجح رودريجو مونيز كارفاليو، في تسجيل الهدف الثاني لفريق فولهام، بالدقيقة 77، من خلال التمريرات المتتالية على الجبهة اليسرى أنهاها أنتوني روبنسون بعرضية أرضية، استقبلها رودريجو مونيز كارفاليو بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

أحرز ديوجو جوتا، هدف التعادل لصالح ليفربول، في الدقيقة 87 من عمر المباراة، خلال تمريرة بينية عن طريق داروين نونيز تجاه ديوجو جوتا المنطلق داخل منطقة الجزاء والذي تمكن من مراوغة أخر مدافعي فولام ثم سدد باتقان في الشباك اليمنى للمرمى.

تشكيل ليفربول أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد - جو جوميز - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: سوبوسلاي - جرافنبرج - كورتس جونز.

خط الهجوم: جاكبو - محمد صلاح - لويس دياز.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من، كيليهير، إندو، نونيز، كييزا، إليوت، جوتا، كوانساه، مورتون، نيوني.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل ليفربول

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 36) تشيلسي - (المباريات: 15 - الأهداف: 35 - النقاط: 31) آرسنال - (المباريات: 16 - الأهداف: 29 - النقاط: 30) مانشستر سيتي - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 27) نوتنغهام فورست - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 25) أستون فيلا - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 25) برايتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 25 - النقاط: 24) بورنموث - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 24) فولهام - (المباريات: 16 - الأهداف: 24 - النقاط: 24) برينتفورد - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 23) نيوكاسل - (المباريات: 16 - الأهداف: 23 - النقاط: 23) توتنهام - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 20) مانشستر يونايتد - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) وست هام - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) إيفرتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 15) ليستر سيتي - (المباريات: 16 - الأهداف: 21 - النقاط: 14) كريستال بالاس - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) إيبسويتش تاون - (المباريات: 16 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) وولفرهامبتون - (المباريات: 16 - الأهداف: 24 - النقاط: 9) ساوثهامبتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 11 - النقاط: 5)

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