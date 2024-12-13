مواجهات نارية بالجولة الـ 16 لـ الدوري الإنجليزي غدا

تنطلق مباريات الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الإنجليزي، غدا السبت وتشهد البطولة صراعا قويا علي مراكز المقدمة بين ليفربول وتشيلسي وأرسنال بينما يشهد أداء مانشستر سيتي تراجع هذا الموسم .

تجري مباريات هذه الجولة علي مدار أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري و تنطلق بمباراة فريق ليفربول ضد نظيره فولهام في الخامسة مساء غد السبت 14 ديسمبر الجاري.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي غدا السبت

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات غدا السبت بالجولة الـ 16 للبريميرليج ويأتي كالأتي..

إيفرتون ضد أرسنال - 5 مساء

ليفربول ضد فولهام - 5 مساء

ليستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5 مساء

إبسويتش تاون ضد وولفرهامبتون - 5 مساء

أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست - 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

مباريات الأحد 15 ديسمبر

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساء

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد - 6:30 مساء

تشيلسي ضد برينتفورد - 9 مساء

توتنهام ضد ساوثهامبتون - 9 مساء

مباريات الاثنين 16 ديسمبر

وست هام ضد بورنموث -10 مساء

الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، ترتيب الدوري الإنجليزي، قبل انطلاق مباريات الجولة الـ16ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

2. أرسنال ، 29 نقطة

4. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

5. نوتينجهام، 25 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. برينتفورد، 23 نقطة.

10. فولهام، 23 نقطة.

11. توتنهام، 20 نقطة.

12. نيوكاسل، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 15 نقطة.

15. إيفرتون، 14 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 9 نقاط.

19. وولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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