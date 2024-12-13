جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة

تترقب جماهير كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، بجميع البطولات المحلية والقارية، والقنوات الناقلة لها.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، جدول مواعيد مباريات اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، من مختلف البطولات والقنوات الناقلة لها بالتردد.

جدول مواعيد مباريات اليوم

ويأتي جدول مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

الدوري الإسباني

ريال بلد الوليد - فالنسيا - الساعة 10:00 مساءً.

فالنسيا

الدوري الإيطالي

إمبولي - تورينو - ملعب كارلو كاستيلاني - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

فرايبورج - فولفسبورج - الساعة 9:30 مساءً.

الدوري الفرنسي

تولوز - سانت إيتيان - الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الإنجليزي (الدرجة الأولى)

ديربي كاونتي - بورتسموث - ملعب برايد بارك ستاديوم - الساعة 10:00 مساءً.

الدوري التركي

بودروم سبور - سيفاس سبور - ملعب بودروم - الساعة 7:00 مساءً.

الدوري الهولندي

زفوله - فيليم 2 - ملعب ماكبارك - الساعة 9:00 مساءً.

الدوري البلجيكي

ميشيلين - رويال أنتويرب - الساعة 9:45 مساءً.

البطولة المغربية الاحترافية إنوي

حسنية أغادير - الفتح الرباطي - الساعة 9:00 مساءً.

الرابطة الجزائرية المحترفة الأولى

وفاق سطيف - شبيبة القبائل - الساعة 6:00 مساءً.

شبيبة الساورة - أولمبي الشلف - الساعة 5:00 مساءً.

مولودية البيض - مولودية وهران - ملعب زكريا مجدوب - الساعة 4:00 مساءً.

نجم مقرة - بارادو - الساعة 4:00 مساءً.

دوري نجوم العراق

زاخو - النفط - الساعة 1:30 مساءً.

الدوري الموريتاني الممتاز

الجمارك - المريخ - ملعب شيخا ولد بيديا - الساعة 9:50 مساءً.

لكصر - نواذيبو - ملعب شيخا ولد بيديا - الساعة 7:00 مساءً.

كأس الأردن

شباب العقبة - الفيصلي - الساعة 5:45 مساءً.

الرمثا - الجزيرة - الساعة 3:00 مساءً.

كأس نجوم قطر

العربي - أم صلال - ملعب حمد الكبير - الساعة 7:15 مساءً.

الدحيل - الوكرة - استاد عبدالله بن خليفة - الساعة 4:15 مساءً.

كأس العالم للأندية (كرة طائرة)

سيوداد فولي - شهداب يزد - الساعة 10:00 مساءً.

ترينتينو - صدى كروزيرو - الساعة 1:30 صباحًا.

كأس السوبر الإماراتي

الوصل - شباب الأهلي دبي - إستاد راشد آل مكتوم - الساعة 5:30 مساءً.

القنوات الناقلة لـ مباريات اليوم الجمعة

تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، بنقل جميع المباريات من مختلف البطولات، باعتبارها الناقل الحصري لجميع مباريات الدوريات الأوروبية والقارية المختلفة في الوسط العربي وشمال أفريقيا.

تردد قناة bein SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة bein SPORTS على يوتل سات

التردد 11054.

الاستقطاب- أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

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