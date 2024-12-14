القنوات الناقلة لـ مباراة النادي الأهلي ضد باتشوكا في نصف نهائي الإنتركونتيننتال

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي في إطار منافسات بطولة نصف نهائي كأس الإنتركونتننيتال.

ويلتقي النادي الأهلي أمام فريق باتشوكا المكسيكى فى السابعة مساء غد، السبت، على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في نصف نهائي كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

ويصعد الفائز من مواجهة النادي الأهلي أمام بطل المكسيك إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد التي تقام مساء الأربعاء المقبل باستاد لوسيل.



القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي

أعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري، وبذلك سوف تنقل على الهواء مباشرة مباراة النادي الاهلى وباتشوكا المكسيكى غدً.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت فى الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.

1- قناة beIN Sports HD2 على الهواء مباشرةً بتعليق على سعيد الكعبى

2- قناة beIN Sports HD2 English

3- تذاع مباراة النادي الأهلي وباتشوكا المكسيكي، عبر قناة الكأس القطرية HD5 وذلك بتعليق خليل البلوشي.

ورصد مسئولو النادى الأهلى مكافآت ضخمة للاعبين لتحفيزهم للتأهل لنهائى إنتركونتيننتال ومواجهة ريال مدريد الإسباني لتسجيل إنجاز تاريخى للقلعة الحمراء.

النادي الأهلي



وعكف جهاز الكرة ب النادي الأهلى على إعداد لائحة بطولة كأس إنتركونتيننتال للأندية، خاصة أنها المشاركة الأولى للمارد الأحمر فيها.

وكان النادي الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

قائمة النادي الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

ويعرض “ الموجز” قائمة المارد الأحمر لملاقاة بطل المكسيك في نصف نهائي الإنتركونتيننيتال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - يوسف أيمن - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا - محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد

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