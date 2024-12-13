الأهلي بالقميص الأحمر والشورت الأسود ضد باتشوكا بكأس إنتركونتيننتال

يستعد النادي الأهلي لمواجهة باتشوكا المكسيكي في المباراة التي تجمعهما في نصف نهائي كأس القارات للأندية 2024 "كأس إنتركونتيننتال" وكتب أحمد حسن عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: “الأهلي يرتدي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، ويرتدي الحارس الطقم الفسفوري أمام باتشوكا في كأس التحدي".

موعد المؤتمر الصحفي لمواجهة الأهلي ضد باتشوكا

يُعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي ضد باتشوكا للحديث عن هذه المباراة ويحضر المؤتمر كلاً من مارسيل كولر ومحمد الشناوي نجم الفريق حسب لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة باتشوكا

يختتم النادي الأهلي استعداداته لمباراة الغد ضد باتشوكا، من خلال التحفيزالمستمر لهم للفوز على بطل المكسيك غداً والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نهائي البطولة مستفيدا من الحضور الجماهيري الكبيرالمتوقع للمباراة.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تنطلق مباراة الأهلي ضد باتشوكا، مساء غد السبت الموافق 14 ديسمبر2024، في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي ضد باتشوكا

يمكنك متابعة لقاء الأهلي ضد باتشوكا، ضمن مباريات نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

الأهلي ضد باتشوكا

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يرصد الموجز قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتيننتال ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

في الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

في الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، كريم وليد "نيدفيد"، عمر الساعي، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

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