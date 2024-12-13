موقف المصابين بنادي الزمالك قبل مواجهة المصري في الكونفدرالية

يواصل فريق الزمالك الأول لكرة القدم استعداداته لمباراته المرتقبة ضد المصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث خاض ثلاثي حراسة المرمى، محمد عواد، محمد صبحي، ومحمود الشناوي، تدريبات مكثفة على ملعب النادي يوم الجمعة، وتأتي هذه التدريبات في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل مران ثلاثي حراس الزمالك اليوم الجمعة تحت إشراف عماد المندوه وموقف المصابين من لقاء المصري.

تدريبات الحراس تحت إشراف عماد المندوه

تولى عماد المندوه، مدرب حراس المرمى، مسؤولية إشراف تدريبات الثلاثي عواد وصبحي والشناوي، حيث قدم لهم تعليمات خاصة تتعلق بتطويرمهاراتهم.

وتم التركيز على تعزيز سرعة رد الفعل، تحسين التمركز في منطقة الجزاء، والتعامل مع التسديدات من مختلف المسافات.

هذه التدريبات تهدف إلى تجهيز الحراس بشكل مثالي لمواجهة التحديات التي قد يواجهونها في المباراة.

جلسة تحضيرية مع أحمد مجدي



وقبل بدء المران، عقد أحمد مجدي، القائم بأعمال المدير الفني للفريق، جلسة حوار مع اللاعبين بحضور حازم إمام المدرب المساعد وعماد المندوه.

تم التأكيد خلال هذه الجلسة على أهمية المباراة القادمة ضد المصري، حيث شدد مجدي على ضرورة تحقيق الفوز وجمع الثلاث نقاط، كما أوضحبرنامج التدريب الذي سيتم اتباعه خلال الحصة التدريبية.

محمد صبحي

تدريبات تأهيلية وتحضيرات بدنية

بدأت التدريبات بتأهيل اللاعبين تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش، مدرب الأحمال، حيث خضع اللاعبون لفقرة بدنية متنوعة تشمل تدريبات بدنيةوبتقنيات الكرة، ويعتبر هذا التحضير جزءًا أساسيًا من إعداد الفريق للمباراة المهمة.

حالة اللاعبين المصابين

واستمر محمد السيد، لاعب وسط الزمالك، في تدريباته التأهيلية، لتعافيه من إصابة مزق في العضلة الأمامية تعرض لها أثناء مشاركته مع منتخب الشباب.

وفي نفس السياق، أجرى السنغالي سيدي ندياي، مهاجم الفريق، تدريبات تأهيلية بالكرة ضمن تحضيراته لاستعادة لياقته.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية



تقام مباراة الزمالك ضد المصري يوم الأحد المقبل باستاد الجيش في برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدراليةالأفريقية.

ويتطلع الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصه في المنافسة على اللقب.

تظل الاستعدادات لمباراة الزمالك ضد المصري محور اهتمام الجماهير، حيث يسعى الفريق لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة المهمة.

ومع التدريبات المكثفة والتأكيدات على أهمية التركيز، يأمل الزمالك في بداية قوية لعام جديد في البطولات الأفريقية.

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