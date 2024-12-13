انطلاق مباريات الجولة الـ 17 بـ الدوري الإسباني اليوم

تشهد بطولة الدوري الإسباني، انطلاق مباريات الجولة الـ 17 من البطولة اليوم الجمعة وسط صراع شرس بين الغريمين التقليديين برشلونة وريال مدريد علي التتويج بالبطولة للموسم الجاري.

وتشهد هذه الجولة مواجهات ساخنة حيث يلتقي فريق برشلونة ضد نظيره ليجانيس كما يخوض فريق ريال مدريد مواجهة قوية ضد نظيره رايو فاليكانو وتقام مباريات الجولة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد القادمين.

جدول مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإسباني

يرصد الموجز فيما يلي مواعيد مباريات الجولة الـ 17 لبطولة الدوري الإسباني ويأتي كالأتي..

مباريات الجمعة 13 ديسمبر

بلد الوليد ضد فالنسيا - 10 مساء

مباريات السبت 14 ديسمبر

إسبانيول ضد أوساسونا - 3 مساء

ريال مايوركا ضد جيرونا - 5:15 مساء

إشبيلية ضد سيلتافيجو - 7:30 مساء

رايو فاليكانو ضد ريال مدريد - 10 مساء

مباريات الأحد 15 ديسمبر

أتلتيكو مدريد ضد خيتافي - 3 مساء

أتلتيك بيلباو ضد ديبورتيفو ألافيس - 5:15 مساء

لاس بالماس ضد ريال سوسيداد - 7:30 مساء

فياريال ضد ريال بيتيس - 7:30 مساء

برشلونة ضد ليجانيس - 10 مساء

الدوري الإسباني

ترتيب الدوري الإسباني

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق مباريات الجولة الـ 17 للبطولة يرصده موقع الموجز و يأتي كما يلي :

1.نادي برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

7. ريال مايوركا، 24 نقطة.

8. أوساسونا، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. خيتافي، 16 نقطة.

16. ألافيس، 15 نقطة.

17. ليجانيس 15 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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