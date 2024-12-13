النادي الأهلي يستهدف ضم نجم بيراميدز في الشتاء.. كواليس حصرية

يدرس مسئولو النادي الأهلي الدخول في مفاوضات قوية مع نظيره بيراميدز للحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق السماوي خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ويطمح مسئولو النادي الأهلي إلى تعزيز صفوف المارد الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناءً على طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني.

وارتبط أكثر من لاعب من الانضمام إلى صفوف النادي الأهلي سواء من بطولة الدوري المصري أو الدوريات الأخرى بعد عرضها على السويسري مارسيل كولر.

النادي الأهلي يخطط لضم إبراهيم عادل

وعلم " الموجز" أن النادي الأهلي يُخطط إلى تقديم عرضًا قويًا إلى نظيره نادي بيراميدز للحصول على خدمات اللاعب إبراهيم عادل جناح الفريق السماوي في الشتاء القادم.

إبراهيم عادل- النادي الأهلي

وأكدت مصادر مقربة من النادي أن هناك تمسك تام من جانب لجنة الكرة بـ النادي الأهلي بالحصول على خدمات اللاعب من صفوف بيراميدز خاصًة لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية هائلة.

وأشارت إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي قد أبدى موافقته على ضم إبراهيم عادل من صفوف نادي بيراميدز في الشتاء القادم.

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

ويستعد فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي للمواجهة المرتقبة ضد باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم السبت المقبل.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل المكسيك غدًا السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

قائمة النادي الأهلي في الإنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي ، حمزة علاء ، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح ، عمر كمال ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، أشرف داري ، يوسف أيمن، كريم الدبيس ، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق ، مروان عطية ، عمرو السولية ، إمام عاشور ، كريم نيدفيد ، عمر الساعي ، مصطفى أبو الخير ، مجدي أفشة ، أحمد كوكا، طاهر محمد، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، محمد عبدالله

خط الهجوم: محمود كهربا ، وسام أبو علي ، سمير محمد.

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