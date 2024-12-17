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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

أجويرو يعلن تجديد محمد صلاح مع ليفربول لمدة عامين

محمد صلاح
محمد صلاح

أعلن نجم مانشستر سيتي سيرجيو أجويرو توقيع الفرعون المصرى محمد صلاح عقدا جديدا مع ليفربول الإنجليزي لمدة عامين بعد فترة من الجدل حول البقاء داخل صفوف الريدز من عدمه.

وقال أجويرو في تصريحات له أن صلاح قد وقع بالفعل عقدًا جديدًا مع ليفربول لمدة موسمين آخرين، لقد قرأت بعض التقارير عن هذا الموضوع في الساعات الأخيرة، وفهمت أن صلاح جدد عقده مع ليفربول لموسمين إضافيين، والعقد الجديد هو أفضل خبر يمكن أن يتلقاه ليفربول في الوقت الحالي".

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موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس الرابطة الإنجليزية والقنوات الناقلة

مواجهات نارية تنتظر ليفربول في شهر ديسمبر 

من ناحية أخري يستعد فريق ليفربول لخوض عدد من المواجهات النارية  خلال الفترة المقبلة وحتي نهاية شهر ديسمبر الجاري سواء علي صعيد الدوري الإنجليزي أو صعيد بطولة كابيتال وان.

وتأتي تلك المباريات كالأتي..

  • ليفربول ضد ساوثهامبتون - 10 مساء -18 ديسمبر - كابيتال وان
  • ليفربول ضد توتنهام - 6:30 - 22 ديسمبر - الدوري الإنجليزي
  • ليفربول ضد ليستر سيتي - 10 مساء - 26 ديسمبر - الدوري الإنجليزي
  • ليفربول ضد وست هام - 7:15 مساء -29 ديسمبر - الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يواجه فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كابيتال وان للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء غد الأربعاء 18 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون

يمكنك متابعة قمة ليفربول ضد ساوثهامبتون، عبر شاشة قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات كابيتال وان للموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

نادي ليفربول 

ترتيب الدوري الإنجليزي 

يتصد فريق ليفربول جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي، ويرصد لكم الموجز، جدول الترتيب ويأتي كالتالي: 

1- نادي  ليفربول - 36 نقطة

2. نادي تشيلسي، 34 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. بورنموث، 25 نقطة.

7. أستون فيلا، 25 نقطة.

8. فولهام، 24 نقطة.

9. برايتون، 24 نقطة.

10. توتنهام 23 نقطة 

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. برينتفورد، 23 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 22 نقطة.

14. وست هام، 19 نقطة.

15.كريستال بالاس، 16 نقطة.

 16. إيفرتون، 15 نقطة.

 17. ليستر سيتي، 14 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط. 

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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