ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة.. مركز الأهلي

انتهت مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، مساء اليوم الأحد، في النسخة القوية التي يشارك بها النادي الأهلي ومواطنه بيراميدز.

ويتواجد الأهلي المصري في المجموعة الثالثة بدور أبطال أفريقيا، رفقة كل من، أورلاندو بايرتس، شباب بلوزداد، استاد أبيدجان.

وتأجلت مباراة الأهلي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والتي كان من المقرر خوضها ضد شباب بلوزداد، وذلك بسبب مشاركته في كأس إنتركونتيننتال 2024.

بينما وقع بيراميدز في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا كل من، الترجي التونسي، ساجرادا، و دجوليبا.

وتلقى فريق بيراميدزهزيمة قاسية، بثنائية دون رد أمام نظيره الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دوري الأبطال.

مركز الأهلي وبيراميدز في ترتيب دوري أبطال أفريقيا

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب مجموعته برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى وتعادله في الثانية.

بينما يأتي بيراميدز في وصافته مجموعته بدوري الأبطال، برصيد 4 نقاط، جمعهم من فوز وحيد وتعادل وهزيمة.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد نهاية الجولة الثالثة.

الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا بعد الجولة الثالثة

ويأتي ترتيب مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025 بعد الجولة الثالثة على النحو التالي..

ترتيب المجموعة الأولى

1- الهلال السوداني - 9 نقاط.

2- مولودية الجزائر - 4 نقاط.

3- مازيمبي الكونغولي - نقطتين.

4- يانج أفريكانز التنزاني - نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية

1 - الجيش الملكي المغربي - 5 نقاط .

2 - صن داونز الجنوب إفريقي - 5 نقاط.

3 - مانيما الكونغولي - 3 نقاط.

4 - الرجاء المغربي - نقطة واحدة .

ترتيب المجموعة الثالثة

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط.

2- الأهلي 4 نقاط – مباراتان.

3- شباب بلوزداد 3 نقاط – مباراتان.

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- الترجي برصيد 7 نقاط.

2- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطتان.

4- دجوليبا برصيد نقطتان.

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