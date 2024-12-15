ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد فوزه على المصري.. وموعد المباراة القادمة

باتت المنافسة بجدول ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025، أكثر إثارة، بعد فوزه الأبيض على مواطنه المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة.

اصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره المصري البورسعيدي، في ثالث جولات دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية بموسمها الحالي.

واستضاف استاد برج العرب في الأسكندرية، مباراة الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر من عام 2024.

الزمالك يخطف الفوز من المصري في الكونفدرالية

وخطف فريق الزمالك الفوز بهدف دون رد من منافسه المصري في هذا اللقاء المثير، حيث أن هدف الأبيض الوحيد في هذه المواجهة سجله أحمد سيد زيزو في الدقيقة 63.

وحصل الفارس الأبيض على ثلاث نقاط ثمينة في مشواره الإفريقي، رفع بهم رصيده في ترتيب مجموعته بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي اليوم.

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

الزمالك (7 نقاط)

بلاك بولز (4 نقاط)

المصري (4 نقاط)

إنيمبا (بدون رصيد)

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري

ومن المقرر أن يكون موعد الزمالك القادمة ضد سيراميكا كيلوباترا في بطولة الدوري المصري، مساء يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك القادمة، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

ويحتل الفارس الأبيض وصافة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط، جمعهم من ثلاث انتصارات وهزيمة وحيدة في مشواره المحلي حتى الآن.

موعد مباراة المصري القادمة

بينما تقام مباراة المصري القادمة ضد نادي زد، مساء يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري، في إطار منافسات كأس رابطة الأندية المصرية.

وتبدأ صافرة مباراة المصري القادمة في كأس الرابطة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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