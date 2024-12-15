عاجل.. مدرب نادي الزمالك الجديد يصل إلى القاهرة " شاهد"

وصل في الساعات القليلة الماضية المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك الجديد ليتولي المهمة الفنية خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

وأعلن نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب في وقت سابق رحيل البرتغالي جوزيه جوميز بعد رغبة الأخير في ترك القلعة البيضاء من أجل تدريب نادي الفتح السعودي.

جروس يصل إلى القاهرة لتولي تدريب نادي الزمالك

ووصل في صباح اليوم الأحد المدرب السويسري كريستيان جروس إلى القاهرة مؤخرًا لإتمام الاتفاق مع إدارة نادي الزمالك بشأن تفاصيل عقده الجديد كمدير فني للفريق الأول لكرة القدم.

وشهدت الساعات الأخيرة سلسلة من المكالمات الهاتفية الكثيفة بين الزمالك وجروس، استعدادًا لتولي المدرب السويسري مسؤولية تدريب الفريق الأول، بعد رحيل المدرب البرتغالي جوميز الذي انتقل لتدريب الفتح السعودي.

كريستيان جروس- الزمالك

من المتوقع أن يعقد جروس جلسة مع إدارة الزمالك لإنهاء الاتفاق بشكل رسمي وتوقيع العقود، قبل أن يتوجه إلى الإسكندرية لحضور مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي في استاد برج العرب وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

أرقام مميزة لـ جروس مع الزمالك في الفترة الأولى

أثناء فترة تولي كريستيان جروس قيادة نادي الزمالك ، استمرت لمدة 334 يومًا، خاض الزمالك 53 مباراة، منها 30 في الدوري، و16 في الكونفدرالية، و4 في البطولة العربية، ومباراتان في كأس مصر، بالإضافة إلى مباراة واحدة في السوبر المصري السعودي.

حقق نادي الزمالك مع جروس 31 فوزًا، منها 20 في الدوري، و7 في الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزين في كأس مصر وفوز واحد في كل من البطولة العربية والسوبر المصري السعودي.

سجل نادي الزمالك تعادل 14 مباراة تحت قيادة جروس، منها 6 تعادلات في الدوري ومثلهم في الكونفدرالية، بالإضافة إلى تعادلين في كأس زايد.

كريستيان جروس- نادي الزمالك



وتلقى الفريق 7 هزائم فقط، 3 في الدوري ومثلهم في الكونفدرالية، وهزيمة واحدة في كأس زايد.

أكبر هزيمة لـ نادي لزمالك مع جروس كانت أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في دور المجموعات بالكونفدرالية.

جلب جروس لـ نادي لزمالك أول بطولة قارية في مسيرته التدريبية بفوزه بكأس الكونفدرالية الأفريقية. وسبق لجروس أن فاز ببطولة الدوري السويسري مرتين، و4 مرات مع بازل، بالإضافة إلى كأس السوبر السويسري مرة مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل.

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