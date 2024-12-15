أرقام مثيرة لـ كريستيان جروس مع الزمالك بالفترة الأولى بعد اقتراب عودته

اقترب نادي الزمالك من التعاقد مع السويسري كريستيان جروس ليقود القيادة الفنية للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

ورحل في وقت سابق البرتغالي جوزيه جوميز عن الإدارة الفنية لـ نادي الزمالك وذلك بعد تلقيه عرضًا مُغريًا من نادي الفتح السعودي للرحيل عن القلعة البيضاء.

كريستيان جروس يقترب من العودة لـ نادي الزمالك

وتوصل نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع كريستيان جروس ليتولي المهمة الفنية للفريق الأبيض للمرة الثانية في تاريخه خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز وفقًا لما علمه “ الموجز ”.

وأعلن الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن قرب تعيين السويسري كريستيان جروس مديرًا فنيًا لنادي الزمالك، ليحل محل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز الذي انتقل لتدريب فريق الفتح السعودي.

كريستيان جروس- نادي الزمالك

ذكر عبد الجواد في تصريحات إذاعية أن مجلس إدارة الزمالك أنهى اتفاقه مع جروس، ومن المتوقع أن يُعلن عن ذلك بعد مباراة المصري اليوم أو في أقصى حد غدًا.

وأشار إلى أن جروس سيأتي مع طاقمه المعاون الأجنبي، وقد يضم الجهاز أمير عزمي مجاهد أو محمود فتح الله كمدرب مصري.

وأضاف أن الثنائي كارلوس كيروش وروجيرو ميكالي كانا ضمن أولويات المجلس، لكن الراتب المطلوب منهما، الذي يتجاوز 100 ألف دولار، كان عقبة رئيسية.

ماذا قدم كريستيان جروس مع الزمالك في الفترة الأولى ؟

ويعرض

في فترة قيادة كريستيان جروس للنادي الزمالك التي استمرت لمدة 334 يومًا، شهد الفريق خوض 53 مباراة، منها 30 مباراة في الدوري، و16 مباراة في الكونفدرالية، و4 مباريات في البطولة العربية، ومباراتين في كأس مصر، بالإضافة إلى مباراة واحدة في السوبر المصري السعودي.

حقق الزمالك مع كريستيان جروس 31 فوزًا، منها 20 فوزًا في الدوري، و7 انتصارات في الكونفدرالية، بالإضافة إلى فوزين في كأس مصر وفوز واحد في البطولة العربية والسوبر المصري السعودي.

وسجل نادي الزمالك تعادل 14 مباراة تحت كريستيان جروس، منها 6 تعادلات في الدوري ومثلهم في الكونفدرالية، بالإضافة إلى تعادلين في كأس زايد. كما تلقى الفريق 7 هزائم فقط، 3 في الدوري ومثلهم في الكونفدرالية، وهزيمة واحدة في كأس زايد.

وكان أكبر هزيمة للفريق الأبيض مع كريستيان جروس أمام جورماهيا الكيني بنتيجة 4-2 في دور المجموعات بالكونفدرالية.

جلب جروس للزمالك أول بطولة قارية في مسيرته التدريبية بفوزه بلقب الكونفدرالية الأفريقية.

وكان جروس قد حقق سابقًا بطولة الدوري السويسري مرتين، و4 مرات مع بازل، بالإضافة إلى كأس السوبر السويسري مرة مع جراسهوبر و4 مرات مع بازل.

أكبر فوز حققه جروس مع الزمالك كان على حساب القطن التشادي بنتيجة 7-0 في بطولة الكونفدرالية.

سجل لاعبو الزمالك مجموع 88 هدفًا خلال تلك الفترة، منها 59 هدفًا في الدوري، و3 في كأس مصر، وهدفين في السوبر المصري السعودي، وهدفين في كأس زايد، و22 هدفًا في بطولة الكونفدرالية.

وتلقى الزمالك خلال تلك الفترة 39 هدفًا، منها 26 هدفًا في الدوري، و10 أهداف في الكونفدرالية، وهدفين في كأس زايد للأندية العربية، وهدف في السوبر المصري السعودي.

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