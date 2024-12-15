مباراة الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية وقناة مجانية

مباراة الزمالك والمصري.. يبحث المشجعون عن قناة مفتوحة لبث مباراة الزمالك والمصري في بطولة الكونفدرالية، حيث ارتفعت أهمية اللقاء وأصبح محل اهتمام واسع، خاصة مع ظهور الفريق الأبيض لأول مرة بدون مدربه السابق، جوزيه جوميز.

حضر أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الفريق، معسكر الفريق في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي.

قرر أحمد سليمان الإقامة في المعسكر، بينما قرر هشام نصر، نائب رئيس مجلس الإدارة، البقاء في المعسكر حتى انتهاء مباراة المصري، ضمن منافسات الكونفدرالية.

القناة الناقلة لـ مباراة نادي الزمالك ضد المصري

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الساعة السادسة مساءً اليوم، الأحد، على استاد برج العرب، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك والمصري البورسعيدي

وتذاع المباراة على الهواء مباشرة عبر قناة تايم سبورتس التي تبث عبر البث الأرضي.

من المتوقع أن تكون مباراة الزمالك والمصري مثيرة حيث يتنافس الفريقان من أجل الانتصار والوصول للنقاط الثلاث، بهدف تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وما زالت جماهير نادي الزمالك بانتظار إعلان الإدارة عن المدير الفني الذي سيرافق الفريق بعد رحيل جوميز.

الونش يقترب من المشاركة مع نادي الزمالك أساسيًا

ومن ناحية أخرى قد يشارك محمود حمدي الونش، مدافع الفريق الأول لنادي الزمالك، كأساسي في مواجهة المصري البورسعيدي المقررة في الساعة السادسة مساءً اليوم، الأحد، ضمن منافسات الكونفدرالية الأفريقية.

يُفضل أحمد مجدي، الذي يقوم بأعمال المدير الفني، الاعتماد على "الونش" كأساسي في هذه المباراة، بعد استبعاد مصطفى الزناري من التشكيلة بسبب الإصابة.

في حال مشاركة الونش كأساسي في مباراة المصري البورسعيدي، ستكون هذه أول مشاركة له يظهر في بداية التشكيل منذ عودته من إصابة الرباط الصليبي.

قائمة نادي الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

ويعرض " الموجز" قائمة الفارس الأبيض في بطولة الكونفيدرالية الأفريقية كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – محمود الونش – أحمد محمود – مصطفى الزناري- محمود بنتايك – حسن أبو المعاطي.

في خط الوسط: محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا – زياد كمال- أحمد إيشو – عبد الله السعيد – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – محمد عاطف -سيد عبد الله نيمار – مصطفى شلبي – محمد السيد – أحمد حمدي.

في خط الهجوم: سامسون أكينيولا – حسام أشرف- ناصر منسي – سيف الجزيري.

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