موعد وصول مدرب الزمالك الجديد بعد رحيل جوميز؟.. اسم مفاجأة

كشفت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، عن موعد وصول مدرب الزمالك الجديد، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز الذي رحل عن القلعة البيضاء فاجأة في الأيام القليلة الماضية.

وشهدت الأيام الماضية، رحيل البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، الذي تولى مهمة تدريب الفتح السعودي، حتى نهاية هذا الموسم 2024-2025.

وهناك عدة مدربين مرشحين لقيادة الزمالك خلفًا للمدرب جوميز، على رأسهم الجنوب أفريقي بيستو موسيماني مدرب الأهلي السابق، بجانب كل من، الأرجنتيني هيكتور كوبر، الذي سبق له قيادة منتخب مصر إلى كأس العالم 2018.

بالإضافة إلى، لبرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أما على الصعيد المحلي، فالأقرب هو طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي الحالي.

موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

وعلم الموجز، أن موعد وصول مدرب الزمالك الجديد هو يوم الاثنين المقبل، كما أنه سيتولى قيادة الفريق في مباراة المصري القادمة والمرشح الأبرز حتى الآن هو هيكتور كوبر".

ورحل جوميز عن الزمالك في وقت صعب للغاية، خاصة أن الفريق الأبيض قد استقر نسبيًا في ولايته وبدأ في تحقيق نتائج إيجابية على الصعيد المحلي والإفريقي.

موعد وصول مدرب الزمالك الجديد

موعد مباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك والمصري، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية الإفريقية 2024-2025

وتنطلق صافرة مباراة الزمالك ضد المصري، في تمام الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر الجاري، بتوقيت القاهرة.

ملامح قائمة الزمالك لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد صبحي - محمد عواد – محمود الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – أحمد محمود – محمد حمدي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – زياد كمال – محمد شحاتة – محمد السيد - عبد الله السعيد – ناصر ماهر – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو" – كونراد ميشالاك.

الهجوم: سيف الجزيري – عمر فرج – حسام أشرف- ناصر منسي.

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