كثر البحث من مشجعي كرة القدم العالمية، عن موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون التي تجمعهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسم 2024-2024.

وحرص موقع الموجز على أن يقدم لمتابعيه، موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد بالإضافة إلى التشكيل المتوقع للفريقين.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، منافسه إيفرتون على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بنسختها الحالية.

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون

ويبحث الجانزر عن الفوز في هذا اللقاء، لكي يحصل على الثلاث نقاط، التي تقربهم خطوة نحو صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهذا ما يستهدفه إيفرتون أيضًا.

وتقرر أن يكون يوم السبت الموافق 14 ديسمبر من العام الجاري، موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون في البريمرليج، كما أن صافرة هذا اللقاء، ستنطلق في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وإيفرتون

ويتم إذاعة مباراة أرسنال وإيفرتون، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي هذا الموسم حصريًا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

موعد مباراة أرسنال ضد إيفرتون والقنوات الناقلة

تشكيل أرسنال المتوقع ضد إيفرتون

في حراسة المرمي:.دافيد رايا.

خط الدفاع: مايلز لويس سكيلي، جاكوب كيويور ،وليم صليباً، توماس بارتي.

الوسط: ميكل ميرينو، ديكلان رايس، مارتين أوديغار.

الهجوم: غابرييل مارتينيلي، غابرييل خيسوس ،بوكايو ساكا.

تشكيل إيفرتون المتوقع ضد أرسنال

حراسة المرمي:جوردان بيكفورد.

الدفاع: فيتالي ميكولينكو ،جاراد برانثويت، جيمس تاركوفسكي، أشلي يونغ.

خط الوسط:أوريل مانجالا، إدريسا غي، دوايت ماكنيل، عبد الله دوكوري، إيليمان ندياي.

الهجوم:دومينيك كالفيرت ليوين.

مركز أرسنال وإيفرتون في ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي فريق أرسنال في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يقع فريق إيفرتون في الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

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