موعد مباراة أرسنال ضد موناكو بدوري الأبطال.. والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، مباراة أرسنال ضد موناكو ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين ترتيبهم في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا حيث يحتل أرسنال المركز الـ 7 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق موناكو المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

موعد مباراة أرسنال ضد موناكو

يواجه فريق أرسنال نظيره موناكو، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد موناكو

تستطيع متابعة مباراة أرسنال ضد موناكو، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 4.

أرسنال ضد موناكو

تشكيل أرسنال المتوقع ضد موناكو

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام سالابيا، كيور، جولين تيمبر

خط الوسط: ديكلان رايس، جورجينيو، مارتن أوديجارد

خط الهجوم: ليوناردو تروسارد، كاي هافيرتز، بوكايو ساكا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة أرسنال ضد موناكو ويأتي كالأتي..

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا ويأتي كما يلي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 13 نقطة.

3- أستون فيلا 13 نقطة

4-إنتر ميلان 13 نقطة.

5- بريست 13 نقطة

6- برشلونة 12 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

8- بايرن ميونخ 12 نقطة

9- أتالانتا 11 نقطة

10- أرسنال 10 نقاط

11- موناكو 10 نقاط .

12- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

13- ليل 10 نقاط.

14- كلوب بروج 10 نقاط.

15- بنفيكا 9 نقاط.

16- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

17- ميلان 9 نقاط .

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 سيلتيك، 9 نقاط.

20 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

21- آيندهوفن 8 نقاط .

22 يوفنتوس 8 نقاط.

23- دينامو زغرب، 8 نقاط.

24- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

25- فينورد 7 نقاط.

26- شتوتجارت 4 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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