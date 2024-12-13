يترقب محبو ومتابعو كرة القدم في مختلف الأنحاء، موعد مباراة ليفربول ضد فولهام، التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة لها.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بقيادة مدربه أرني سلوت، لخوض مواجهة جديدة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بهذا الموسم 2023-2024.

ويستضيف ليفربول نظيره فولهام، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي بنسختها الحالية “البريمرليج”.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة لها بالتردد.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في البريمرليج، هو يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

وتذاع أحداث مباراة ليفربول وفولهام القادمة عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول المتوقع ضد فولهام

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ليفربول أمام فولهام على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوانساه، فان دايك، روبرتسون.

الوسط: جرافنبرخ، كورتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي.

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

تشكيل فولهام ضد ليفربول

ويأتي تشكيل فولهام المتوقع ضد ليفربول كالآتي:

حراسة المرمي: بيرند لينو.

الدفاع: أنتوني روبنسون،كالفن باسي،عسي ديوب، كيني تيتي.

خط الوسط: ساشا لوكيتش، ساندير بيرج، أداما تراوري، أليكس إووبي، إيميل سميث رووي.

الهجوم: راؤول خيمينيز.

الجدير بالذكر، أن ليفربول يتربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فولهام المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

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