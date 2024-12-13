موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحتضن ملعب الأنفيلد، مباراة ليفربول وفولهام، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره فولهام، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، في الساعة الخامسة مساءً، على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجول الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول وفولهام

ويخوض فريق ليفربول المباراة وهو متربع على قمة الدوري الإنجليزي، برصيد 35 نقطة من 14 مباراة، بينما يحتل فريق فولهام المركز العاشر في الترتيب برصيد 23 نقطة من 15 مباراة.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة فولهام

ويأتي تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة فولهام علي النحو كالتالي:

حراسة المرمي: كليهر.

خط الدفاع: فان دايك، ارنولد، روبرتسون، جوميز.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك الستر، جرافينبرخ.

خط الهجوم: لويس دياز، محمد صلاح، داروين نونيز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

تقوم شبكة قنوات بين سبورت القطرية، بنقل مباريات الدوري الإنجليزي، بشكل حصري ومجاني عبر قنوات المفتوحة والمشفرة، وذلك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على bein sports HD 1.

تردد قناة bein Sports HD 1

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: النايل سات.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 14 - الأهداف: 29 - النقاط: 35) تشيلسي - (المباريات: 15 - الأهداف: 35 - النقاط: 31) أرسنال - (المباريات: 15 - الأهداف: 29 - النقاط: 29) مانشستر سيتي - (المباريات: 15 - الأهداف: 27 - النقاط: 27) نوتنغهام فورست - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 25) أستون فيلا - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 25) برايتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 25 - النقاط: 24) بورنموث - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 24) برينتفورد - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 23) فولهام - (المباريات: 15 - الأهداف: 22 - النقاط: 23) توتنهام - (المباريات: 15 - الأهداف: 31 - النقاط: 20) نيوكاسل - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 20) مانشستر يونايتد - (المباريات: 15 - الأهداف: 19 - النقاط: 19) وست هام - (المباريات: 15 - الأهداف: 20 - النقاط: 18) إيفرتون - (المباريات: 14 - الأهداف: 14 - النقاط: 14) ليستر سيتي - (المباريات: 15 - الأهداف: 21 - النقاط: 14) كريستال بالاس - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 13) إيبسويتش تاون - (المباريات: 15 - الأهداف: 14 - النقاط: 9) وولفرهامبتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 23 - النقاط: 9) ساوثهامبتون - (المباريات: 15 - الأهداف: 11 - النقاط: 5)

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