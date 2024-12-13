تعرف على تفاصيل مران الزمالك اليوم استعدادا للمصري في الكونفدرالية

عقد أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة على ملعب النادي، بحضور حازم إمام المدرب المساعد وعماد المندوه مدرب الحراس، استعداداً للقاء المصري المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وفي السطور التالية يستعرض الموجز كل ما فعله أحمد مجدي في مران اليوم وكل ما حدث خلال التدريبات الصباحية لنادي الزمالك.





أحمد مجدي يؤكد على أهمية مباراة المصري

أكد أحمد مجدي في حديثه على أهمية مباراة المصري المقبلة وضرورة تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشدد على ضرورة التركيز في الفترةالحالية وبذل أقصى جهد، وشرح القائم بأعمال المدير الفني برنامج تدريب اليوم للاعبين قبل انطلاق المران.

لاعبي الزمالك يؤدون تدريبات تأهيلية

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراةالمصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعبون الفقرة البدنية تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مدرب الأحمال بالنادي، والتي تضمنت تدريبات بدنية متنوعة، بجانب فقرة بالكرة.

لاعبي الزمالك

محمد السيد يواصل التدريبات التأهيلية

كما واصل محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على ملعب النادياستعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة بمزق في منشأ العضلة الأمامية، تعرض لها مع منتخب الشباب خلال دورة شمال أفريقيا.

وفي نفس الوقت أدى السنغالي سيدي ندياي مهاجم الفريق تدريبات تأهيلية بالكرة على هامش المران.



موعد مباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية



ويستعد فريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة المصري المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، وذلك في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

القنوان الناقلة لمباراة المصري والزمالك في الكونفدرالية

وتذاع المباراة بشكل حصري على شبكة قنوات بين سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط.

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