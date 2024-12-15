تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد المصري البورسعيدي في الكونفيدرالية

استقر أحمد مجدي المدير الفني المؤقت لفريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك على تشكيل الفارس الأبيض للمواجهة المرتقبة ضد المصري البورسعيدي.

ويستضيف ملعب "برج العرب" بالإسكندرية مواجهة المصري البورسعيدي أمام منافسه نادي الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويأمل فريق الزمالك إلى مصالحة جماهيره من خلال تحقيق الانتصار على منافسه نادي المصري البورسعيدي بعد تعادله أمام إنيمبا النيجيري في الجولة الثانية.

ورحل في الساعات الماضية البرتغالي جوزيه جوميز عن القيادة الفنية لـ الزمالك ليتولى بصورة مؤقتة مساعده أحمد مجدي.

موعد مباراة نادي الزمالك ضد المصري البورسعيدي

ستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الـ3 من بطولة الكونفيدرالية.

نادي الزمالك

وستبدأ صافرة لقاء الزمالك أمام المصري البورسعيدي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تشكيل نادي الزمالك المتوقع ضد المصري البورسعيدي

ويعرض " الموجز" تشكيل الفارس الأبيض الذي سيخوض به أحمد مجدي اللقاء ضد المصري البورسعيدي كالتالي:



في حراسة المرمي: محمد عواد

في خط الدفاع: أحمد محمود- مصطفى الزناري- حسام عبد المجيد- محمود بنتايج.

في خط الوسط: أحمد فتوح- نبيل عماد دونجا- عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو- عمر فرج- سيف الجزيري.

قائمة الزمالك في الكونفيدرالية الأفريقية

في حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي – محمود الشناوي – عمر عبد العزيز.

في خط الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر – حسام عبد المجيد – أحمد مجدي – أحمد فتوح – محمود الونش – أحمد محمود – مصطفى الزناري- محمود بنتايك – حسن أبو المعاطي.

في خط الوسط: محمد شحاتة- نبيل عماد دونجا – زياد كمال- أحمد إيشو – عبد الله السعيد – محمود عبد الرازق شيكابالا – أحمد سيد زيزو – محمد عاطف -سيد عبد الله نيمار – مصطفى شلبي – محمد السيد – أحمد حمدي.

في خط الهجوم: سامسون أكينيولا – حسام أشرف- ناصر منسي – سيف الجزيري.

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