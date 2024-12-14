الترجي التونسي يقهر بيراميدز بثنائية نارية في دوري أبطال أفريقيا

اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، فوزًا ثمينًا من منافسه نظيره بيراميدز، في المواجهة القوية التي جمعت بينهما مساء اليوم في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

التقى فريق الترجي التونسي مع بيراميدز، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وقهر الترجي نظيره بيراميدز، بالفوز عليه بنتيجة 2-0، في الريمونتادا المثيرة التي جمعتهما على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.

ويقدم لكم الموجز في السطور الآتية، أهداف مباراة الترجي وبيراميدز في دوري الأبطال، وأبرز أحداث هذه المواجهة.

أهداف مباراة الترجي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

قص يوسف بلايلي شريط التسجيل لفريقه الترجي التونسي بالهدف الأول الذي أحرزه في شباك بيراميدز بالدقيقة 36.

وفي الدقيقة 48 ، أحرز إلياس سيفو موكوانا الهدف الثاني للترجي ، ليعزز نتيجة الفريق التونسي الذي نجح في حسم هذا اللقاء لصالحه.

وانتهت المباراة بفوز الترجي التونسي على بيراميدز بهدفين دون رد، ليحصل الفريق التونسي على ثلاث نقاط غالية في مشواره الإفريقي.

وبهذه النتيجة يتصدر الترجي ترتيب مجموعته في دوري أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، بينما يتراجع بيراميدز للوصافة برصيد 4 نقاط.

أهداف مباراة الترجي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة أمام الترجي

ويأتي ترتيب مجموعة بيراميدز على النحو التالي:

1- الترجي برصيد 7 نقاط.

2- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

تشكيل بيراميدز ضد الترجي

وضم تشكيل بيراميدز ضد الترجي في دوري أبطال أفريقيا اليوم كل من، أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي في خط الدفاع.

وجاء في خط الوسط كل من، رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي، وقاد فيستون مايلي الهجوم.

تشكيل الترجي التونسي أمام بيراميدز

بينما جاء تشكيل الترجي التونسي اليوم كالآتي:

في حراسة المرمى: أمان الله مميش.

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة.

خط الوسط: روجير أهولو - حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي.

الهجوم: إلياس موكونا - يوسف البلايلي - رودريجو رودريجيز

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