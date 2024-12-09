كاف يعلن حكام مباراة الترجي التونسي وبيراميدز في دوري الأبطال

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد المباراة المرتقبة بين فريق، الترجي التونسي ونظيره بيراميدز في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024.

وستشهد هذه المباراة صراعًا قويًا بين الفريقين على صدارة المجموعة، حيث يتساوى الفريقان في رصيد النقاط، لكن بيراميدز يتفوق بفارق الأهداف وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء.

موعد المباراة ومكان إقامتها

ستقام المباراة يوم السبت 14 ديسمبر 2024 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "رادس" في العاصمة التونسية تونس.

ويعد استاد رادس من الملاعب الشهيرة في إفريقيا، وهو معروف بجماهيره العريقة التي تدعم فريق الترجي بشكلٍ كبير، مما يزيد من صعوبة المهمة على الفريق المصري.

نادي بيراميدز

طاقم التحكيم وإدارته للمباراة

قررت لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي تعيين طاقم تحكيم من بوروندي لإدارة هذه المواجهة الهامة.

ويترأس الطاقم الحكم باسيفيك باهويمانا، وهو أحد أبرز الحكام في القارة الإفريقية، وسبق له إدارة العديد من المباريات الدولية الهامة.

يعاونه مواطنه إيمري نيونجابو كمساعد أول، وألويفيه بوجورا كمساعد ثاني، بالإضافة إلى ورودريجي بيجرمانا الذي سيكون حكمًا مساعدًا رابعًا.

ومن ناحية أخرى، سيقوم جورجيو بادوبا من غينيا بيساو بمراقبة المباراة من الناحية التنظيمية، في حين سيتولى يحيى حادقا من المغرب مهمة مراقبة الحكام.

أما منسق المباراة فسيكون محمد جيدو من موريتانيا، في حين سيكون المنسق الإعلامي منذر شاوشي من تونس.

وبالنسبة للمنسق الأمني لهذه المباراة الهامة فسيكون عبد الرحمن أفاصيح من جيبوتي، وذلك لضمان سير المباراة في جو من الأمان والتنظيم الجيد.

موقف الفريقين في البطولة

الترجي التونسي وبيراميدز يتساويان في عدد النقاط في المجموعة، حيث يحتل كل منهما المركز الأول برصيد 4 نقاط، لكن بيراميدز يتصدر بفارق الأهداف.

هذا التساوي في النقاط يعكس قوة وصعوبة التنافس في المجموعة، مما يجعل المباراة المقبلة بمثابة "النهائي المبكر" بالنسبة للفريقين، حيث يسعى كل منهما للانفراد بالصدارة قبل استكمال باقي المباريات.

وكانت آخر مباراة لبيراميدز في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام فريق دجوليبا المالي قد انتهت بالتعادل السلبي، في مباراة شهدت العديد من الفرص الضائعة للفريق المصري.

أقيمت المباراة على ملعب 26 مارس في العاصمة المالية باماكو، وفيها عانى بيراميدز من ضغط مستمر من الفريق المالي.

بيراميدز

أحداث مباراة بيراميدز ودجوليبا المالي

شهدت المباراة بين بيراميدز ودجوليبا المالي العديد من الأحداث المثيرة على مدار الشوطين، حيث توقف اللقاء في الدقيقة السادسة بسبب إصابة أحمد توفيق لاعب بيراميدز الذي تعرض لكدمة قوية في أنفه نتيجة تدخل من لاعب دجوليبا.

وبعد تلقيه العلاج، استكمل توفيق المباراة، لكنه لم يكن قادرًا على قيادة فريقه لتحقيق فوز ثمين في ظل سيطرة الفريق المالي على معظم مجريات اللقاء.

في الدقيقة 11 كاد أحمد سامي، مدافع بيراميدز، أن يسجل هدفًا بالخطأ في مرماه بعدما أخطأ في تقدير إحدى الكرات العرضية، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ثم جاء رد بيراميدز في الدقيقة 13 عبر مروان حمدي الذي سدد كرة رأسية أمام مرمى دجوليبا، لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

استمر الضغط من جانب الفريق المالي، حيث أضاع مروان حمدي فرصة أخرى في الدقيقة 19، بعدما مرت كرة كان من الممكن أن تكون هدفًا من أمام القائم الأيمن لمرمى دجوليبا.

كما أضاع وليد الكرتي فرصة مشابهة في الدقيقة 36، عندما سدد رأسية مرت فوق عارضة مرمى الفريق المالي.

الشوط الثاني لم يشهد أي أهداف، رغم المحاولات العديدة من لاعبي بيراميدز لاستغلال المساحات بين خطوط دفاع دجوليبا، إلا أن محاولاتهم لم تنجح في التهديف، وفي النهاية، انتهت المباراة بتعادل سلبي بين الفريقين.

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