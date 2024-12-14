رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه الذي يقوده رمضان صبحي، ويخوض به مباراة الترجي التونسي اليوم في دوري أبطال إفريقيا.

يلتقي لفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع منافسه الترجي التونسي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2024-2025.

وتقام مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، والتي تنطلق صافرتها في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

رمضان صبحي يزين تشكيل بيراميدز ضد الترجي

ويقود رمضان صبحي وإبراهيم عادل، تشكيل بيراميدز في مواجهة الترجي التونسي اليوم، والذي يستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل بيراميدز ضد الترجي اليوم

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي.

خط الوسط: رمضان صبحي - وليد الكرتي - إبراهيم عادل - مهند لاشين - مصطفى فتحي.

وفي الهجوم: فيستون مايلي.

رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز ضد الترجي

بدلاء بيراميدز ضد الترجي التونسي اليوم

ويتواجد على دكة بدلاء بيراميدز اليوم كل من، شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - أحمد توفيق - دودو الجباس - كريم حافظ - أحمد عاطف قطة - عبد الرحمن مجدي - مروان حمدي.

تشكيل الترجي التونسي أمام بيراميدز

وجاء تشكيل الترجي التونسي اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: أمان الله مميش

خط الدفاع: رائد بوشنيبة - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة

خط الوسط: روجير أهولو - حسام تقا - عبد الرحمن كوناتي.

خط الهجوم: إلياس موكونا - يوسف البلايلي - رودريجو رودريجيز

مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الترجي اليوم

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، عبر شاشة beIN Sports، وتحديدًا قناة beIN Sports HD 7.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة اليوم

ويأتي ترتيب مجموعة بيراميدز على النحو التالي:

1- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

2- الترجي برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

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