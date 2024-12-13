موعد مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي بدوري الأبطال والقنوات الناقلة

يختتم نادي بيراميدز استعداداته اليوم لمواجهة الترجي التونسي في المباراة التي تجمعهما في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ويعقد اليوم الاجتماع الفني للمباراة لمناقشة الترتيبات الخاصة بالمباراة من حيث ترتيبات الدخول والزي الخاص بكل فريق.

المؤتمر الصحفي لمواجهة بيراميدز ضد الترجي اليوم

يُعقد اليوم الجمعة المؤتمر الصحفي لمباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي للحديث عن هذه المباراة ويحضر المؤتمر كلاً من المدير الفني لبيراميدز وقائد الفريق حسب لوائح الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

استعدادات بيراميد لمواجهة الترجي التونسي بدوري الأبطال

يسعي نادي بيراميدز إلي تجهيز اللاعبين بشكل قوي لمباراة الترجي غدا، من خلال التحفيزالمستمر لهم للفوز على بطل تونس لتعزيز فرصه في التأهل للدور التالي بالبطولة.

موعد مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي

تنطلق مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي، مساء غد السبت الموافق 14 ديسمبر2024، في في الجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة ل مباراة بيراميدز ضد الترجي

يمكنك متابعة لقاء بيراميدز ضد الترجي، ضمن مباريات لجولة الثالثة من دور المجموعات في إطار بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 7.

بيراميدز ضد الترجي التونسي

تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الترجي التونسي

يرصد الموجز تشكيل بيراميدز المتوقع ضد الترجي التونسي ويأتي كما يلي..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي، علي جبر، محمد حمدي، محمد الشيبي.

خط الوسط: مصطفى فتحي، أحمد عاطف قطة، مهند لاشين.

خط الهجوم: إبراهيم عادل، فيستون مايلي، رمضان صبحي.

تشكيل الترجي التونسي المتوقع ضد بيراميدز

من المنتظر أن يشهد تشكيل الترجي التونسي المتوقع ضد بيراميدز الدفع بالعناصر التالية..

حراسة المرمى: مميش.

الدفاع: بن حميدة، تونجاي، الجلاصي وبوشنيبة.

الوسط: أهولو، حسام تقا وكوناتي.

الهجوم: يوسف بلايلي، موكوانا ورودريجو رودريجز

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