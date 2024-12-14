بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي التي تجمع بينهما في إطار منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز موعدًا مع منافسه الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا لموسم 2024-2025.

وكان بيراميدز قد وقع في المجموعة الرابعة ببطولة دوري الأبطال بنسختها الحالية، رفقة كل من، الترجي التونسي، سارجادا، نادي دجوليبا.

موعد و بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الترجي

ومن المقرر أن يستضيف الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي المقرر خوضها مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر.

ويطلق الحكم صافرة هذه المواجهة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة بيراميدز ضد الترجي

ويمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز ضد الترجي التونسي اليوم، عبر شاشة beIN Sports، والتي خصصت قناة beIN Sports HD 7 لنقل هذه المواجهة على وجه التحديد.

بث مباشر مباراة بيراميدز والترجي التونسي

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة بيراميدز والترجي التونسي اليوم في دوري أبطال أفريقيا، فور انطلاق صافرة هذا اللقاء.

بث مباشر مباراة بيراميدز والترجي التونسي

تشكيل بيراميدز ضد الترجي

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل بيراميدز ضد الترجي كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي – أحمد سامي – محمود مرعي – محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف – وليد الكرتي.

خط الهجوم: مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – فيستون ماييلي.

تشكيل الترجي المتوقع لمباراة بيراميدز

ويبدو أن تشكيل الترجي ضد بيراميدز اليوم سيضم كل من،

حارس المرمى: أمان الله مميش.

الدفاع: رائد بوشنيبة - حمزة الجلاصي - محمد أمين توجاي - محمد أمين بن حميدة.

الوسط: روجير أهولو - حسام تقام - عبد الرحمن كوناتي.

الهجوم: إلياس موكوانا - يوسف البلايلي - رودريجو رودريجيز.

ترتيب مجموعة بيراميدز في دوري أبطال أفريقيا قبل مباراة اليوم

1- بيراميدز برصيد 4 نقاط.

2- الترجي برصيد 4 نقاط.

3- ساجرادا برصيد نقطة واحدة.

4- دجوليبا برصيد نقطة واحدة.

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