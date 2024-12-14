بث مباشر مباراة الأهلي ضد باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي المرتقبة بينهما في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، والمقرر إقامتها في قطر.

وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرتوش الأخيرة على استعدادته لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي، في المباراة الحاسمة بنصف نهائي كأس إنتركونتيننتال.

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس القارات، بعد تغلبه على العين الإمارات في الجولة السابقة، في حين أن باتشوكا صعد لنفس الدور على حساب بوتافوجو البرازيلي.

موعد و بث مباشر مباراة الأهلي ضد باتشوكا

وتقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر من العام الجاري.

وينطلق بث مباشر مباراة الأهلي ضد باتشوكا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وعند الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي.

بث مباشر مباراة الأهلي ضد باتشوكا

ويمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس القارات اليون، عبر قناتي بي إن سبورت والكأس القطرية.

تردد بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

بجودة: HD.

تردد قنوات الكأس القطرية 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

القمر الصناعي : العرب سات

تردد القناة: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في كأس إنتركونتيننتال، فور انطلاق المواجهة.

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا

معلق مباراة الأهلي وباتشوكا

وتولى مهمة التعليق على مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم كل من، خليل البلوشي عبر قناة الكأس HD5، وعلي سعيد الكعبي من خلال شاشة beIN Sports HD2.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد باتشوكا على هذا النحو:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، وسام أبو علي.

تشكيل باتشوكا المتوقع ضد الأهلي

ويأتي تشكيل باتشوكا المتوقع أمام الأهلي كالآتي:

في حراسة المرمي: كارلوس مورينو.

الدفاع: بريان غونزاليس ، أندريس ميكولتا، سيرجيو باريتو، لويس رودريغيز.

الوسط: بيدرو بيدرازا، إلياس إنريكي مونتيل أفالوس،أسامة إدريسي، ألان إيرنيستو باوتيستا غوتيريز، أرتورو غونزاليس.

الهجوم: سالومون روندون

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