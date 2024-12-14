حقيقة إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس إنتركونتيننتال على قنوات مفتوحة

تردد أنه سيتم إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024 عبر القنوات المفتوحة، ويرصد لكم الموجز حقيقة هذا الأمر فيما يلي.

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة باتشوكا المكسيكي، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال “كأس التحدي”.

وضرب الأهلي موعدًا مع بتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال بعد فوزه على العين الإماراتي في الجولة الماضية.

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر من العام الجاري.

وتنطلق صافرة مباراة الأهلي وباتشوكا، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، في دولة قطر.

حقيقة إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا عبر قنوات مفتوحة

وذكر في الساعات الماضية، أنه سيتم إذاعة مباراة الأهلي وبتشوكا عبر القنوات المفتوحة، في شبكتي بي إن سبورت، والكاس القطرية.

وعلم الموجز، أنه لم يتم الإعلان رسميًا عن إذاعة مباراة الأهلي وبتشوكا عبر القنوات المفتوحة حتى الآن، بل تردد أن مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال هي التي تذاع مجانًا.

إذاعة مباراة الأهلي وباتشوكا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

وتذاع مباراة الأهلي وباتشوكا، عبر قناتي بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة أيضًا.

تردد بي إن سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تردد القناة: 11013.

معدل الاستقطاب للقناة: افقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

بجودة: HD.

تردد قنوات الكأس القطرية 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

القمر الصناعي : العرب سات

تردد القناة: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي ضد باتشوكا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة وأشرف ربيعة ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق، وإمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ووسام أبو علي.

اقرأ أيضًا:

غيابات مؤثرة في قائمة ريال مدريد لمباراة رايو فاليكانو.. أبرزهم كيليان مبابي

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة