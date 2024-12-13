كولر: جمهور الأهلي هو اللاعب رقم 12 ونتمنى أن نعود للقاهرة باللقب

أدلى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، بتصريحات نارية، خلال المرتمر الصحفي، قبل مباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة بينهما في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، ويرصدها لكم الموجز فيما يلي.

وأكد مارسيل كولر، على جاهزية الفريق لمباراة كأس التحدي أمام باتشوكا المكسيكي، التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد ٩٧٤ في قطر، والمؤهلة إلى نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال كولر: إن اللاعبين يمتلكون خبرات كبيرة لخوض مواجهة باتشوكا واللعب في بطولة بحجم بطولة كأس القارات للأندية، مؤكدًا قدرتهم على التعامل مع مثل تلك المواجهات.

كولر يطالب جماهير الأهلي بحضور مباراة باتشوكا

وأضاف كولر: لدينا جمهور كبير يشجعنا، وهو اللاعب رقم ١٢، ونأمل أن يكون بنفس الكثافة كما حدث في القاهرة أمام العين الإماراتي.

وواصل المدير الفني حديثه: عندما يشعر اللاعبون بقوة المنافس، فعلينا أن نلعب بقوة أكبر، وأتمنى أن نحقق الفوز، وأن نبذل قصارى جهدنا أثناء المباراة ونؤدي بأقصى طاقة وبأعلى تركيز.

كما أكد أن بوتافوجو كان مرجحًا للفوز خلال ديربي الأمريكتين أمام باتشوكا، وأن الأمر دائمًا لا يسير كما نتوقع، لافتًا إلى أن باتشوكا أحرز أهدافًا، وهو ما يحفز الأهلي غدًا من أجل الفوز، وأن يصل إلى مواجهة ريال مدريد في نهائي كأس القارات للأندية.

كولر مدرب الأهلي

كولر: أتمنى أن الأهلي يعود إلى القاهرة باللقب العالمي

وأشاد كولر بالملاعب التي تدرب عليها الفريق، وأن الظروف مهيأة للاستفادة منها، مؤكدًا أن الأهلي يتعرض لإرهاق شديد بسبب ضغط المباريات، لكن اللاعبين اعتادوا على ذلك، مشيدًا أيضًا باللياقة البدنية للاعبين وجاهزيتهم، وهو ما ظهر على مدار العامين الماضيين، حيث لعب الفريق بمستوى مشرف، موجهًا شكره للجميع على هذا الأداء والتعامل مع ضغوط المباريات.

وشدد مدرب الأهلي على أن الفريق سبق وخاض مباريات جيدة في كأس العالم للأندية، ونود أن نُكمل المسيرة غدًا ولا نريد أن نعود بأيدٍ فارغة إلى القاهرة، وذلك نسعى للتركيز في مباراة الغد، ونأمل أن نسجل أهدافًا.

وأتم مارسيل كولر حديثه بالتأكيد على أن الجماهير من الأسباب الرئيسية في النجاحات التي يحققها الفريق، متمنيًا أن يصل الأهلي إلى النهائي وتجاوز مباراة الغد أمام باتشوكا وتحقيق لقب عالمي.

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة