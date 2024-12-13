محمد الشناوي: الأهلي يستهدف التتويج بلقب عالمي ونقدر مجهود الجماهير

تحدث محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، عن استعدادات الفريق لمباراة باتشوكا المكسيكي المرتقبة، والتأهل إلى نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي ونصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر الجاري، والتي تستضيفها دولة قطر.

وأشار محمد الشناوي في تصريحاته الخاصة للفيفا قبل المباراة، أن الأهلي يسعى للفوز والتأهل إلى نهائيات كأس إنتركونتيننتال من أجل التتويج بلقب عالمي وكتابة تاريخ جديد، ويستعرض لكم الموجز تصريحاته فيما يلي.

محمد الشناوي يؤكد رغبة الأهلي في التتويج بلقب كأس إنتركونتيننتال

وقال محمد الشناوي: " إن لاعبي الفريق يسعون إلى كتابة التاريخ من خلال الفوز على باتشوكا، والتأهل إلى نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأضاف : من قبل مباراة العين هدفنا واحد، وهو التأهل إلى نهائي البطولة، نريد أن نكتب تاريخًا لأنفسنا من خلال الفوز بلقب عالمي.

وتابع: “الاستقبال في قطر من جماهير الأهلي كان أكثر من رائع، قابلت أشخاصًا حضروا من أمريكا، جمهورنا رقم واحد، سواء الموجودين فى قطر أو فى مصر، موجهًا التحية للجميع”.

وواصل قائد الأهلي حديثه: نفكر في الغد وننسى الماضي، نواجه خصمًا محترمًا، ويتم التحضير للمباراة بشكل جيد.

أوضح الشناوى أنها ليست المرة الأولى، التى يتواجد بها في قطر، حيث سبق أن شارك مع الأهلي والمنتخب، ولديه ذكريات طيبة، كما أشاد بالملاعب وتنظيم البطولات التي تقام في قطر.

محمد الشناوي قائد الأهلي

محمد الشناوي يشكر جماهير الأهلي

واستكمل: أشكر الجماهير التي كانت موجودة في مباراة بوتافوجو وباتشوكا وهتفت للاهلي، نقدر تعب الجماهير التي تعرف قيمة النادي ولاعبيه، ولذا فالأهلي دائمًا ما يبحث عن التتويج بالبطولات لإسعادهم.

وواصل: القوام الأساسي للفريق المتواجد اعتاد على اللعب تحت ضغوط، ولا نتحدث كثيرًا في هذا الأمر.

وأتم محمد الشناوي تصريحاته مؤكدًا، أنه في حال تحقيق لقب كأس القارات للأندية سيكون الأغلى في تاريخ النادي، وجماهير الأهلي تستحق الفرحة، والأهم غدًا أن يفوز الفريق على باتشوكا.

اقرأ أيضًا:

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة

موعد مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة