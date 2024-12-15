بث مباشر مباراة الزمالك والمصري (0-0) في كأس الكونفدرالية 2024.. مشاهدة لحظة بلحظة

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية، والتي تقام على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

ويسعى الزمالك، في مباراة اليوم، في تحقيق الفوز علي المصري البورسعيدي من أجل تصدر المجموعة وتقليص الفارق بينهم ، بينما يدخل المصري البورسعيدي اللقاء بنفس عدد نقاط الابيض، ويأمل علي ماهر في استغلال التذبذب الذي يحدث داخل الزمالك بسبب استقالة المدرب اثناء معسكر الفريق، وتحقيق الفوز على الأبيض لتصدر المجموعة في الكونفدرالية الإفريقية.

الزمالك والمصري البورسعيدي

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

د30: المحاولات على المرمى، الزمالك 8 - المصري 2.

د18: بطاقة صفراء لـ سيف الدين الجزيري، لاعب الزمالك، نتيجة تدخل عنيف على باهر المحمدي لاعب المصري.

د13: بطاقة صفراء لـ محمد مخلوف، لاعب المصري، نتيجة عرقلة متعمدة لأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك.

د1: انطلاق مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي.

تشكيل الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة المصري، في المهمة الأولى التي يقودها أحمد مجدي بشكل مؤقت، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، عمر فرج، زياد كمال، محمد شحاتة، حسام أشرف، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم إيشو وجيفرسون كوستا.

تشكيل المصري البورسعيدي لمواجهة الزمالك

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

بث مباشر مباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام المصري

تمتلك مجموعة قنوات بي ان سبورتس، جميع الحقوق في بث وإذاعة جميع مباريات الكونفدرالية الإفريقية، وتعرض مباراة الفارس الابيض و الفريق البورسعيدي علي “bein sports HD 6”.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 4 نقاط.

2- المصري البورسعيدي - 4 نقاط.

3- انيمبيا - 1 نقطة.

4- بلاك بولز مابوتو - 1 نقطة.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام المصري

تقابل الزمالك، نظيره المصري البورسعيدي، خلال 127 لقاء في جميع البطولات المحلية والإفريقية، وفاز الأبيض في 74 مواجهة، بينما فاز الفريق البورسعيدي في 23 لقاء، وحسم التعادل بينهم في 30 لقاء.

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