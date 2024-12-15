مفاجآت في قائمة برشلونة ضد ليجانيس بـ الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ نادي برشلونة عن قائمة البلوجرانا لمواجهة المرتقبة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام منافسه نادي ليجانيس اليوم الأحد ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024/2025.

وستنطلق مواجهة برشلونة أمام منافسه ليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ببطولة الدوري الإسباني " الليجا".

قائمة برشلونة ضد ليجانيس في الدوري الإسباني

ويعرض " الموجز " قائمة البرسا لملاقاة فريق ليجانيس في بطولة الليجا الإسبانية كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا، تشيسني، وأسترالاجا.

الدفاع: كوندي، هيكتور فورت، كوبارسي، أراوخو، إينييجو مارتينيز، بالدي، إريك جارسيا وجيرارد مارتن.

خط الوسط: كاسادو، بيدري، دي يونج، داني أولمو، جافي، فيرمين وبابلو توري.

الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، ليفاندوفسكي، باو فيكتور ورافينيا.

برشلونة يسعى للانتصار أمام ليجانيس

يسعى برشلونة لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني بعد تعادله مع ريال بيتيس بنتيجة 2-2 وهزيمة ليجانيس أمام ريال سوسيداد 3-0.

برشلونة- الدوري الإسباني

ويتطلع برشلونة للاستفادة من الروح المعنوية العالية التي حققها بعد فوزه الصعب على بوروسيا دورتموند الألماني 3-2 في دوري أبطال أوروبا.

يحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 38 نقطة، بينما يتذيل ليجانيس الترتيب بـ15 نقطة فقط حتى الآن.

من الجدير بالذكر أن المدير الفني لبرشلونة، هانزي فليك، سيغيب عن الفريق بسبب الطرد الذي تلقاه خلال مباراة ريال بيتيس الأخيرة.

جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وليجانيس

1. برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 37 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. مايوركا، 27 نقطة.

6. فياريال، 26 نقطة.

7. أوساسونا، 25 نقطة.

8. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. إشبيلية، 20 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

12. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

13. رايو فاليكانو، 20 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. خيتافي، 16 نقطة.

16. ألافيس، 15 نقطة.

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