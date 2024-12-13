موعد مباراة برشلونة القادمة ضد ليجانيس بالدوري الإسباني

يترقب عشاق البارسا، مباراة فريق برشلونة القادمة ضد ليجانيس ، ضمن مباريات الجولة الـ 17، من بطولة الدوري الإسباني للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق برشلونة عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة الهامة للحفاظ علي صدارة ترتيب الدوري الإسباني التي يحتلها الفريق برصيد 38 نقطة خاصة في ظل ملاحقة غريمه اللدود ريال مدريد الذي يحتل مركز الوصيف برصيد 36 نقطة.

موعد قمة برشلونة ضد ليجانيس

يأتي موعد قمة برشلونة ضد ليجانيس ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الدوري الإٍسباني للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة العاشرة مساء الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبرالجاري.

القنوات الناقلة لقمة برشلونة ضد ليجانيس

يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة ضد ليجانيس، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 3.

برشلونة ضد ليجانيس

مواعيد مباريات الدوري الاسباني

وضمن اطار مباريات الدوري الاسباني يلعب ريال مدريد ضد رايو فاليكانو، في المباراة التي تجمعهما ضمن مباريات الجولة الـ 17 من بطولة الليجا للموسم الجاري 2024-2025، و ذلك في تمام الساعة العاشرة مساء غد السبت الموافق 14 ديسمبرالجاري.

ترتيب الدوري الإسباني

يرصد لكم الموجز جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة ضد ليجانيس والذي يأتي على النحو التالي:

1.نادي برشلونة، 38 نقطة.

2. ريال مدريد، 36 نقطة.

3. أتلتيكو مدريد، 35 نقطة.

4. أتلتيك بلباو، 32 نقطة.

5. فياريال، 26 نقطة.

6. ريال سوسيداد، 24 نقطة.

7. ريال مايوركا، 24 نقطة.

8. أوساسونا، 24 نقطة.

9. جيرونا، 22 نقطة.

10. سيلتا فيجو، 21 نقطة.

11. ريال بيتيس، 21 نقطة.

11. إشبيلية، 19 نقطة.

12. رايو فاييكانو، 19 نقطة.

14. لاس بالماس، 18 نقطة.

15. خيتافي، 16 نقطة.

16. ألافيس، 15 نقطة.

17. ليجانيس 15 نقطة.

18. إسبانيول، 13 نقاط.

19. فالنسيا، 10 نقاط.

20. بلد الوليد، 9 نقاط.

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