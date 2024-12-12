شوط سلبي بين توتنهام و جلاسكو رينجرز بالدوري الأوروبي

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز ، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا في الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

يسعي كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال هذه المباراة ولا شيء سواه لتحسين أوضاعهما في جدول ترتيب الدوري الأوروبي حيث يحتل فريق توتنهام المركز الـ9 برصيد 10 نقاط بينما يحتل فريق جلاسكو رينجرز المركز الـ 8 برصيد 10 نقاط.

توتنهام يتفوق ضد جلاسكو رينجرز

التقي الفريقين في 4 مواجهات حيث حقق توتنهام الفوز في 3 مناسبات فيما فاز جلاسكو رينجرز في جولة واحدة وأحرز توتنهام خلال تلك المواجهات 10 أهداف فيم سجل جلاسكو رينجرز 7 أهداف.

موعد مواجهة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

مواجهة فريق توتنهام ضد نظيره جلاسكو رينجرز، تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يمكنك متابعة المباراة التي تجمع توتنهام ضد جلاسكو رينجرز، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 1.

توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

تشكيل توتنهام ضد جلاسكو رينجرز

يرصد الموجز تشكيل فريق توتنهام المتوقع ضد جلاسكو رينجرز وجاء كالأتي..

حراسة المرمى: فورستر.

خط الدفاع: بيدرو بورو- كريستيان روميرو- فان دي فين- ديستني أودوجي.

وسط الميدان: يفيس بيسوما- بابا سار- كولوسيفسكي.

خط الهجوم: برينان جونسون- دومينيك سولانكي- سون هيونج مين.

تشكيل جلاسكو رينجرز المتوقع ضد توتنهام

ضم تشكيل فريق جلاسكو رينجرز الإسكتلندي ضد نظيره فريق توتنهام الإنجليزي الأسماء الأتية..

حراسة المرمى: الان مكجريجور

خط الدفاع : جميس تافيرنير- كونور جولدسون- جون لوندسترام- كالفن باسي

خط الوسط : بورنا باريسيتش - ريان جاك - أريبو

خط الهجوم : جلان كامارا - رايت - ريان كينت

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