تطورات واقعة إنقاذ الحكم زياد مؤمن للاعب إبشواي بعد بلع لسانه

زياد مؤمن، اسم لحكم كرة قدم هو بطل قصتنا الليلة حيث لا يكاد يمر أسبوع واحد في الأونة الأخيرة دون أن تشهد ملاعب بطولة الدوري المصري الممتاز أو ملاعب بطولات الدرجات الأدني إصابة بالغة لأحد اللاعبين وتكررت هذه الحادثة وكان بطل القصة هذه المرة حكم الساحة، زياد مؤمن، الذي تصدر موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك، بعدما أنقذ مدافع فريق إبشواي من الموت عقب بلعه لسانه خلال مباراة مركز شباب الفيوم في دوري الدرجة الثالثة.

كانت البداية عندما شهدت مباراة فريق الساحة الشعبية بمحافظة الفيوم، ضد نظيره مركز شباب إبشواي فى دوري القسم الثالث، التي أقيمت بملعب الساحة الشعبية، مساء اليوم الخميس، سقوط مفاجئ للاعب من إبشواي بعدما بلع لسانه أثناء اصطدامه مع لاعب من فريق الساحة الشعبية، وتدخل الحكم زياد مؤمن على الفور وأنقذ حياته من موت محقق قبل دخول رجال الإسعاف.

تفاصيل حادث سقوط لاعب إبشواي

ويرصد موقع الموجز تفاصيل حادث سقوط لاعب إبشواي وعملية إنقاذه حيث شهدت الدقيقة 80 من أحداث اللقاء اصطدام اللاعب نور متولى يكن، مدافع فريق إبشواي مع أحد مهاجمي فريق الساحة الشعبية، مما أدي لسقوطه على الأرض فاقدا الوعي، وعلى الفور، أوقف حكم المباراة زياد مأمون محمود المباراة، وجرى نحو اللاعب ولاحظ الحكم وجود تشنجات فقام بفتح فمه والضغط على الفك واستدعاء الإسعاف والجهاز الطبي لإنقاذ اللاعب.

حادث لاعب إبشواي

وبعد الانتهاء من علاج لاعب، نزل مرة أخرى لاستكمال اللقاء بعد الاطمئنان عليه تماما، وكان يتبقى على نهاية المباراة 10 دقائق وانتهت المباراة بفوز فريق إبشواي على الساحة الشعبية بملعبها 2-1.

طاقم تحكيم مباراة فريق إبشواي على الساحة الشعبية

أدار مباراة فريق إبشواي ضد نظيره فريق الساحة الشعبية طاقم حكام من منطقة الدقهلية مكون من الكابتن زياد مؤمن محمود، ويعاونه محمد لطيف السيد وعبد الرحمن السيد حلمي وراقبها من لجنة الحكام الكابتن طارق عبد الظاهر ومن لجنة المسابقات الكابتن وحيد الشريف.

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