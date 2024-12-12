التشكيل الرسمي لفريق توتنهام هوتسبير أمام جلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي

تترقب عشاق كرة القدم، مواجهة حاسمة بين توتنهام هوتسبير الإنجليزي وجلاسكو رينجرز الأسكتلندي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي، التي تقام المباراة على ملعب “إيبروكس” في جلاسكو حيث يسعى الفريقان لتعزيز مراكزهما في بطولة الدوري الأوروبي. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه فريق توتنهام هوتسبير، نظيره جلاسكو رينجرز، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة مساءً، على ملعب إيبروكس ستاديوم، في الجولة السادسة من الدوري الأوروبي.

يتواجد توتنهام هوتسبير في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الأوروبي، برصيد 10 نقاط، بينما يتواجد جلاسكو رينجرز في المركز الثامن بنفس الرصيد ويتفوق على توتنهام بفارق الأهداف.

والتقي الفريقين، خلال 4 مواجهات، نجح توتنهام، في تحقيق الفوز في 3 مباريات، فيما فاز جلاسكو رينجرز في جولة واحدة وأحرز توتنهام خلال تلك المواجهات 10 أهداف فيم سجل جلاسكو رينجرز 7 أهداف.

تشكيل توتنهام أمام رينجرز في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى : فراسر فورستر.

خط الدفاع : بيدرو بورو، رادو دراجسون، أرشي جراي، أودوجي.

خط الوسط : بينتانكور، بيسوما، جيمس ماديسون.

خط الهجوم : هيونج مين سون، تيمو فيرنر، برينان جونسون.

القناة الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وجلاسكو رينجرز في الدوري الأوروبي

تبث مباراة توتنهام هوتسبير وجلاسكو رينجرز، في الدوري الأوروبي، عبر bein sports 1 HD وبتعليق محمد بركات.

جدول ترتيب الدوري الأوروبي

أتلتيك بيلباو - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 16) لاتسيو - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) آينتراخت فرانكفورت - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) أندرلخت - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) جالاتاسراي - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) إف سي إس بي - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 11) أياكس - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) ليون - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) رينجرز - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) توتنهام هوتسبير - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) مانشستر يونايتد - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) فيكتوريا بلزن - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) AZ ألكمار - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) فيرينتسفاروشي - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) أولمبياكوس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 9) روما - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 9) اتحاد سانت جيليوز - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 8) فنربخشة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) ريال سوسيداد - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) بودو/غليمت - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 7) ميتيلاند - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 7) باوك - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) براجا - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) هوفنهايم - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) مالمو - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) بيشكتاش - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) بورتو - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 5) سلافيا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) تفينتي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) إف إليفسبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) م. تل أبيب - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 3) قابالا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) آر إف إس - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 2) لودوغوريتس - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 2) نيس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 2) دينامو كييف - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 0)

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