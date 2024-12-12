الدوري الأوروبي| التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وفيكتوريا بلزن

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وفيكتوريا بلزن، المقامة حاليًا على ملعب "دووسان أرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة "الدوري الأوروبي" 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وشهد الشوط الأول، سيطرة من جانب مانشستر يونايتد، وسط محاولات متبادلة من الفريقين إلا أنها باءت بالفشل، ويسعى اليونايتد، لتحقيق الفوز على فيكتوريا بلزن، من أجل الدخول في المنافسة على المراكز الثمانية الأولى المؤهلة لدور الـ 16 بشكل مباشر.

ويتواجد مانشستر يونايتد، في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، برصيد 9 نقاط، بفارق الأهداف عن فيكتوريا بلزن صاحب المركز الـ13.

برونو - لاعب مانشستر يونايتد

ويرغب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، مصالحة الجماهير الغاضبة من الخسارتين الأخيرتين في الدوري الإنجليزي أمام آرسنال ونوتينجهام فورست.

وحصد مانشستر يونايتد بإشراف أموريم على 4 نقاط فقط، من أصل 12 ممكنة في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل الفريق المركز الثالث عشر في جدول ترتيب البريميرليج.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - ليساندرو مارتينيز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو - برونو فيرنانديز - ديوجو دالوت - مالاسيا.

خط الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، مانويل أوجارتي، ماسون ماونت، كوبي ماينو، كريستيان إريكسن، هاري ماجواير، ليني يورو وأنتوني.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام فيكتوريا بلزن

يمكنك متابعة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، بمسابقة الدوري الأوروبي 2024-2025، حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة bein Sports HD 1.

جدول ترتيب الدوري الأوروبي

أتلتيك بيلباو - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 16) لاتسيو - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) آينتراخت فرانكفورت - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) أندرلخت - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) جالاتاسراي - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) إف سي إس بي - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 11) أياكس - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 10) ليون - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) رينجرز - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) توتنهام هوتسبير - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) مانشستر يونايتد - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) فيكتوريا بلزن - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) AZ ألكمار - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) فيرينتسفاروشي - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) أولمبياكوس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 9) روما - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 9) اتحاد سانت جيليوز - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 8) فنربخشة - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) ريال سوسيداد - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) بودو/غليمت - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 7) ميتيلاند - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 7) باوك - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) براجا - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 7) هوفنهايم - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) مالمو - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) بيشكتاش - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 6) بورتو - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 5) سلافيا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) تفينتي - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) إف إليفسبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) م. تل أبيب - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 3) قابالا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) آر إف إس - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 2) لودوغوريتس - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 2) نيس - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 2) دينامو كييف - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 0)

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