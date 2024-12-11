دوري أبطال أوروبا| صراع بلا أهداف بين دورتموند وبرشلونة في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، نتيجة الشوط الأول من مباراة بوروسيا دورتموند وبرشلونة، المقامة حاليًا على ملعب سيجنال إيدونا بارك، للجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح فريق برشلونة، في السيطرةعلى المباراة خلال الشوط الأول، فيما أضاع بوروسيا دورتموند فرصة محققة في الدقيقة 18، بعد مجهود فردي مميز من جوليان دورانفيل الذي اخترق منطقة الجزاء، إلا أن تسديدة مارسيل سابيتزر مرت أعلى العارضة.

وعلى الجانب الأخر، كانت برشلونة أكثر تهديدًا للمرمى، حيث سجل لاعبه لامين يامال تسديدة قوية في الدقيقة 11 تصدى لها الحارس جريجور كوبل، كما أرسل رافينيا كرة عرضية في الدقيقة 14، لكنها مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

استمرت المباراة في نسق هادئ مع محاولات من كلا الفريقين لفتح ثغرات في دفاعات الآخر، لكن النتيجة بقيت على حالها بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

برشلونة وبوروسيا دورتموند

ويتواجد فريق برشلونة، في المركز السابع، من جدول ترتيب مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بفارق الأهداف عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثامن.

تشكيل برشلونة الرسمي أمام بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليتخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

ويتواجد على دكة البدلاء: شيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، رونالد أراوخوو، إيريك جارسيا، جيرارد مارتن، فرينكي دي يونج، جافي، توري، فيرمين لوبيز، فيران توريس، فيكتور.

تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري تشان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - فيليكس نيميتشا - جيو رينا.

خط الهجوم: جوليان دورانفيل - جيمي جيتينز - سيرو جيراسي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد بوروسيا دورتموند مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي.

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