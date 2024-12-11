القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال أوروبا الليلة

عشاق الكرة الجميلة، يترقبون مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، حيث تختتم مواجهات الجولة السادسة للبطولة، والتي تجري منافساتها خلال يومي 10 و11 ديسمبر الجاري.

تنطلق الليلة عدد من المواجهات النارية في مقدمتها مباراة بوروسيا دورتموند ضد برشلونة، ومباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي، وقمة أرسنال ضد موناكو وغيرها الكثير من المواجهات.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا الليلة والقنوات الناقلة

يرصد الموجز، مواعيد مباريات اليوم الثاني للجولة السادسة لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة وتأتي كما يلي..

أتلتيكو مدريد - سلوفان براتيسلافا - 19:45 مساء - beIN Sports HD3

ليل - شتورم جراتس - 19:45 مساء - beIN Sports HD4

بوروسيا دورتموند - برشلونة - 10 مساء - beIN Sports HD1

ميلان - النجم الأحمر - 10 مساء - TNT Sports 5

فينورد - سبارتا براج - 10 مساء - beIN Sports HD8

شتوتجارت - يونج بويز - 10 مساء - beIN Sports HD6

يوفنتوس - مانشستر سيتي - 10 مساء - beIN Sports HD3

بنفيكا - بولونيا - 10 مساء - Sport TV5 Portugal

آرسنال - موناكو - 10 مساء - beIN Sports HD4

دوري أبطال أوروبا

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مبارايات الليلة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- باير ليفركوزن 13 نقطة.

3- أستون فيلا 13 نقطة

4-إنتر ميلان 13 نقطة.

5- بريست 13 نقطة

6- برشلونة 12 نقطة.

7- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

8- بايرن ميونخ 12 نقطة

9- أتالانتا 11 نقطة

10- أرسنال 10 نقاط

11- موناكو 10 نقاط .

12- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

13- ليل 10 نقاط.

14- كلوب بروج 10 نقاط.

15- بنفيكا 9 نقاط.

16- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

17- ميلان 9 نقاط .

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 سيلتيك، 9 نقاط.

20 -مانشستر سيتي 8 نقاط.

21- آيندهوفن 8 نقاط .

22 يوفنتوس 8 نقاط.

23- دينامو زغرب، 8 نقاط.

24- باريس سان جيرمان 7 نقاط.

25- فينورد 7 نقاط.

26- شتوتجارت 4 نقاط.

27- شاختار 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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