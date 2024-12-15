من مكسيكي مضروب إلى أحلام ضائعة.. عمرو أديب يعلق على سقوط الأهلي أمام باتشوكا

علق الإعلامي عمرو أديب، على خسارة الأهلي أمام نادي باتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي بنصف النهائي ببطولة الإنتركونتيننتال. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وخسر فريق الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي، بركلات الترجيح، (5-6) في نصف نهائي كأس الإنتر كونتيننتال بعد إنتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

الأهلي وباتشوكا

وقال الإعلامي عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، على قناة "إم بي سي مصر"،: “أحلام ريال مدريد ضاعت وفيه كرة من ضربات الجزاء جت الاستديو هنا، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه فرص متعددة للفوز إما في الوقت الأصلي أو الإضافي، وحتى خلال ضربات الترجيح”.

وتابع أديب: “الحظ اتخلى عن الأهلي، كنت حاسس الزمالك اللي بيلاعب باتشوكا وليس الأهلي”.

وأضاف متسائلاً عن مستوى باتشوكا، قائلاً: "هذا الفريق يبدو أنه مكسيكي مضروب، وأنا أشعر بالحزن على الشباب والأطفال الذين يشعرون بالقلق بسبب الأهلي، كان من المفترض أن يهزم باتشوكا بسهولة، نتيجة 3 أو 4 أهداف".

وواصل “باتشوكا ده في الكاتشوكا، واضح إنه مكسيكي مضروب، الأهلي خسر أمام فريق يحتل المركز 16 من أصل 18 فريقًا في الترتيب”.

واختتم أديب حديثه قائلاً: "يبدو أن الجنرال حظ قد تخلى عن النادي الأهلي، هارد لك للأحمر اللي خسر من باتشوكا اللي ترتيبه في المركز 16، مكسيكي مكسيكي والأهلي راح في الكلاسيكي.

وضرب فريق باتشوكا موعدًا، مع ريال مدريد في نهائي كأس الإنتركونتيننتال، يوم الأربعاء، 18 ديسمبر الجاري.

نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

تتكون البطولة من أربع مراحل رئيسية

الدور الأول: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024.

الدور الثاني: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين.

نصف النهائي: يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني.

النهائي: يواجه الفائز بالمباراة الفاصلة، بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 (ريال مدريد).

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