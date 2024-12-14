باتشوكا يتوج بكأس التحدي على حساب الأهلي ويضرب موعدًا مع ريال مدريد

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي باتشوكا المكسيكي، في خطف لقب كأس التحدي من الأهلي المصري، وضرب موعدًا مع ريال مدريد في كأس إنتركونتيننتال 2024.

اصطدم فريق باتشوكا مع نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، وهي مباراة كأس التحدي، التي أقيمت في قطر.

وانتصر باتشوكا في هذا اللقاء على النادي الأهلي، بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 6-5، ويستعرض لكم الموجز تفاصيل المباراة فيما يلي.

باتشوكا يقهر الأهلي ويتوج بكأس التحدي

مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم، شهدت إثارة ومتعة كروية كبيرة، ولكن لم ينجح أي منهم في زيارة شباك الآخر، وانتهى الشوط الأول من هذا اللقاء بالتعادل السلبي والوقت الأصلي أيضًا.

واتجهت هذه المباراة المثيرة إلى الأشوط الإضافية، التي انتهت بالتعادل السلبي أيضًا، لنصل إلى نهاية المطاف وهي ركلات الجزاء الترجيحية.

وشهدت مرحلة ركلات الجزاء، إثارة غير متوقعة، حيث نجح محمد الشناوي حارس الأهلي، في التصدي لأول ركلتي من بتشوكا، إلا أنه لم يكتمل سعادة جماهير الأحمر.

وفي النهاية، خطف باتشوكا المكسيكي الفوز من الأهلي بركلات الجزاء، وتوج بلقب كأس التحدي، كما أنه ضرب موعدًا مع ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس القارات.

الأهلي ضد باتشوكا

موعد مباراة باتشوكا في نهائي كأس القارات

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة باتشوكا في نهائي كأس القارات، يوم 18 ديسمبر من العام الجاري .

الجدير بالذكر، أن تشكيل باتشوكا أمام الأهلي في كأس إنتركونتيننتال اليوم جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

بينما جاء تشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

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