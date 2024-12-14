الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.. شوط أول سلبي وخطورة حمراء

خيم التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال والذي شهد خطورة هجومية من المارد الأحمر المصري.

تواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، مع نظيره باتشوكا مساء اليوم، في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويستضيف ملعب استاد 974 في قطر، مباراة الأهلي ضد باتشوكا الحاسمة، التي يبحث فيها كل فريق عن الفوز من أجل التتويج بكأس التحدي، والتأهل إلى نهائي كأس القارات.

ويرصد لكم موقع الموجز، نتيجة وأحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي وبتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال اليوم.

الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024

بدأ فريق الأهلي هذه القمة العالمية، بانطلاقة هجومية وضغط قوي، كما أنه نجح في تهديد شباك منافسه المكسيكي، في أكثر من مناسبة.

وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن الأهلي من هز شباك باتشوكا، وترجمة خطورته الهجومية إلى أهداف حقيقية.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ضد باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال، بالتعادل السلبي بدون أهداف.

الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال 2024

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وجلس على دكة بدلاء الأهلي اليوم كل من، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد كوكا.

تشكيل باتشوكا ضد الأهلي اليوم

ودخل باتشوكا مباراة الأهلي اليوم بالتشكيل الآتي:

في حراسة المرمى: كارلوس مورينو.

الدفاع: جوستافو كابرال، بريان جونزاليس، لويس رودريجيز، أندريس ميكولتا.

الوسط: بيدرو بيدرازا، ألفونسو جونزاليس، آلان باوتيستا، إلياس مونتيل.

الهجوم: أسامة إدريسي، سالومون روندون.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس القارات اليوم، هي بي إن سبورت والكأس القطرية.

ويعلق على أحداث مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم كل من، خليل البلوشي عبر قناة الكأس HD5، وعلي سعيد الكعبي من خلال شاشة beIN Sports HD2.

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