تشكيل الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال.. وسام أبو علي يقود الهجوم

كشف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه اللذي يخوض به مواجهة باتشوكا المكسيكي الحاسمة في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع غريمه باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس القارات، في المواجهة التي يخوضها الثنائي باسم “كأس التحدي”.

ويحضتن ملعب استاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراة الأهلي ضد باتشوكا، المقرر خوضها مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر الجاري.

ويطلق الحكم صافرة هذه القمة العالمية، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، كما تبدأ في تمام الساعة التاسعة بتوقيت أبو ظبي وعمان.

ويقود الفلسطيني وسام أبو علي، هجوم وتشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم، والذي يستعرضه لكم الموجز فيما يلي.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم

وجاء تشكيل الأهلي ضد باتشوكا اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - وسام أبو علي.

بدلاء الأهلي ضد باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

وضمت دكة بدلاء الأهلي اليوم كل من، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد كوكا.

تشكيل الأهلي ضد باتشوكا

مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا

ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال اليوم، عبر قناتي بي إن سبورت والكأس القطرية.

ويعلق على مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم كل من، خليل البلوشي عبر قناة الكأس HD5، وعلي سعيد الكعبي من خلال شاشة beIN Sports HD2.

الجدير بالذكر، أن الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم، سيلتقي مع ريال مدريد الإسباني، في نهائي كأس القارات، المقرر إقامته في دولة قطر.

ومن المقرر أن تقام مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024، بين ريال مدريد والفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكيسكي، يوم 18 ديسمبر من العام الجاري .

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