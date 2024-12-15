كأس الكونفدرالية| الزمالك والمصري يكتفيان بالتعادل السلبي في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، خلال المباراة المقامة حاليًا على ستاد برج العرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

تفاصيل أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي

شهدت المباراة، سيطرة فريق الزمالك على اللقاء، حيث بدأ بضغط مكثف على دفاع المصري، من أجل تسجيل هدف التقدم، وفي الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، سدد نبيل دونجا تصويبة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حولها محمود جاد إلى ركلة ركنية.

واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة لصالح الزمالك، في الدقيقة 13، نتيجة عرقلة زيزو من قبل محمد مخلوف، ولم يستغلها لاعبي الفريق الأبيض لإحراز هدف التقدم.

الزمالك والمصري البورسعيدي

وتوقفت المباراة في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بسبب الإصابة التي لحقت بـ زيزو على مستوى العضلة الضامة، ولكن تدخل محمد أسامة طبيب الفريق، وعاد اللاعب لاستكمال المباراة.

وسدد أحمد سيد زيزو، تصويبة قوية، في الدقيقة 18، ولكن الكرة ارتطمت بالعارضة، قبل أن تعود إلى سيف الدين الجزيري الذي سدد الكرة في العارضة.

وفي الدقيقة 25، نجح فريق المصري البورسعيدي، في الوصول إلى مرمى الزمالك بعدما كان الأبيض يسيطر على مجريات اللعب، ولكن بدون خطورة على مرمى محمد عواد في الوقت الذي تراجع فيه أداء الزمالك، واستمرت النتيجة بالتعادل السلبي حتى نهاية الشوط الأول.

تشكيل الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة المصري، في المهمة الأولى التي يقودها أحمد مجدي بشكل مؤقت، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، عمر فرج، زياد كمال، محمد شحاتة، حسام أشرف، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم إيشو وجيفرسون كوستا.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام الزمالك

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس الكونفدرالية

1- الزمالك - 4 نقاط.

2- المصري البورسعيدي - 4 نقاط.

3- انيمبيا - 1 نقطة.

4- بلاك بولز مابوتو - 1 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك اليوم أمام المصري في كأس الكونفدرالية

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