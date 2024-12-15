موعد مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

عشاق القلعة الحمراء، يترقبون مباراة الأهلي القادمة ضد شباب بلوزداد الجزائري في ختام الدور الأول بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي فريق الأهلي لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لمصالحة جماهيره بعد خسارة مواجهة باتشوكا في نصف نهائي كأس إنتر كونتيننتال والتي أدت لغضب جماهيري كبير تجاه عناصر الفريق.

موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

تنطلق صافرة البداية لمواجهة فريق الأهلي ضد نظيره شباب بلوزداد، في السادسة مساء الثلاثاء المقبل 22 ديسمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد شباب بلوزداد

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره شباب بلوزداد ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي

الأهلي ضد شباب بلوزداد

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تضم مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 فريق استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد الجزائري.

ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

يتصدر فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي مجموعة الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا ويأتي ترتيب المجموعة كالتالي..

1- أورلاندو بايرتس 5 نقاط

2- الأهلي 4 نقاط

3- شباب بلوزداد 3 نقاط

4- استاد أبيدجان نقطة واحدة.

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