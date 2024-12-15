جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يترقب عشاق الكرة الجميلة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، قبل انطلاق مواجهة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد بالجولة الـ 16 من البطولة.

يتصدر فريق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيه حيث يحتل فريق تشيلسي مركز الوصيف برصيد 31 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة فريق مانشستر سيتي ضد نظيره مانشستر يونايتد، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة البريميرليج للموسم الجاري 2024-2025، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.

القنوات الناقلة لقمة مانشستر سيتي أمام مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة فريق مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024-2025، وذلك عبر قناة beIN SPORTS 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

واجه فريق مانشستر سيتي نظيره مانشستر يونايتد في 194 مباراة حيث حقق مانشستر سيتي الفوز خلال 62 مباراة وأحرز في شباك مان يونايتد 274 هدفا بينما فاز مانشستر يونايتد في 79 مباراة وأحرز في شباك مانشستر سيتي 276 هدفا وانتهت 53 مباراة بينهما بالتعادل.

ترتيب الدوري الإنجليزي

يرصد لكم الموجز، في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 36 نقطة

2. تشيلسي، 31 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. برينتفورد، 23 نقطة.

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. توتنهام، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15. إيفرتون، 15 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

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