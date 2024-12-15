بلاك بولز يقهر إنيمبا بثلاثية نظيفة بمجموعة الزمالك فى الكونفدرالية الأفريقية

شهدت مجموعة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية تحقيق فريق بلاك بولز فوزا كبيرا ضد إنيمبا النيجيري بثلاثية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما اليوم الأحد على ملعب دو زيمبيتو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية للموسم الحالى 2024-25.

ويقع فريقا بلاك بولز وإنيمبا ضمن فرق المجموعة الرابعة التي تضم كلا من الزمالك والمصري ويرصد الموجز ترتيب المجموعة حيث يحتل فريق الزمالك مركز الصدارة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل، وبفارق الأهداف فقط عن المصري الوصيف بنفس الرصيد ويحتل فريق بلاك بولز المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يأتى إنيمبا في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تنطلق مباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك ضد المصري في الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة المصري، في المهمة الأولى التي يقودها أحمد مجدي بشكل مؤقت، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

الكونفدرالية الأفريقية

بدلاء الزمالك ضد المصري

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، عمر فرج، زياد كمال، محمد شحاتة، حسام أشرف، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم إيشو وجيفرسون كوستا.

تشكيل المصري ضد الزمالك

وجاء تشكيل المصري الأساسي لمواجهة الزمالك الذي حدده علي ماهر، كما يلي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عمرو السعداوي.

خط الوسط: محمد الشامي، محمود حمادة، محمد مخلوف، سمير فكري.

خط الهجوم: صلاح محسن، فخر الدين بن يوسف.

بدلاء المصري ضد الزمالك

ويجلس على دكة البدلاء: محمود حمدي، خالد صبحي، أحمد القرموطي، يوسف الجوهري، أحمد عيد، خالد الغندور، عبد الرحيم دغموم، سامادو وبابا بادجي.

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