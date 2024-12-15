قوة هجومية بقيادة زيزو وميشالاك.. تشكيل الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

أعلن أحمد مجدي، القائم بأعمال المدير الفني لفريق الزمالك، التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره فريق المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للموسم الحالي 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وتنطلق المباراة بين الزمالك والمصري البورسعيدي، مساء اليوم الأحد، في الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، لحساب مباريات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لـ كأس الكونفدرالية.

ويحتل الزمالك، صدارة المجموعة الرابعة، لتفوقه على المصري البورسعيدي في فارق الأهداف المسجلة، رغم تساوي كليهما في الرصيد بـ 4 نقاط.

وكان الزمالك، قد فاز على بلاك بولز الموزمبيقي، (0-2) في مباراة الجولة الأولى، ثم عاد بتعادل إيجابي (2-2) من مواجهة إنيمبا النيجيري، خارج مصر.

تشكيل الزمالك أمام المصري في كأس الكونفدرالية

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمواجهة المصري، في المهمة الأولى التي يقودها أحمد مجدي بشكل مؤقت، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود الونش، أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبدالله السعيد، أحمد زيزو.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، سيف الدين الجزيري، كونراد ميشالاك.

ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي، عمر فرج، زياد كمال، محمد شحاتة، حسام أشرف، أحمد محمود، محمد حمدي، أحمد عبدالرحيم إيشو وجيفرسون كوستا.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري البورسعيدي

التقي الزمالك ضد المصري البورسعيدي، في 127 لقاء في جميع البطولات المحلية والإفريقية، ونجح الأبيض في تحقيق الفوز في 74 مواجهة، بينما فاز الفريق البورسعيدي في 23 لقاء ، وحسم التعادل بينهم في 30 لقاء.

قناة مجانية لمباراة الزمالك والمصري في كأس الكونفدرالية

تنقل قناة أون تايم سبورت الأرضية، مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في كأس الكونفدرالية,

وتذاع مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، على قناة بي إن سبورتس 6HD، الناقل الحصري لمباريات الاتحاد الأفريقي.

مجموعة الزمالك والمصري البورسعيدي في كأس الكونفدرالية

يأتي الزمالك والمصري البورسعيدي، في المجموعة الرابعة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، مع كل من، بلاك بولز الموزمبيقي، وإنييمبا النيجيري.

1- الزمالك - 4 نقاط.

2- المصري البورسعيدي - 4 نقاط.

3- انيمبيا - 1 نقطة.

4- بلاك بولز مابوتو - 1 نقطة.

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