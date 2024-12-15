مفاجأت في التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر سيتي ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي

تنطلق بعد قليل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، والمقرر إقامتها مساء اليوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز حيث يحتل فريق مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2025، برصيد 27 نقطة وبفارق 9 نقاط عن ليفربول صاحب الصدارة برصيد 36 نقطة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الـ 13 بجدول الترتيب.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، مساء اليوم الأحد الموافق 15 ديسمبر، ضمن الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024-25، عبر شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس المشفرة، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل والكر، روبن دياز، جفارديول.

خط الوسط: نونيز، إلكاي جوندوجان، دي بروين، بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: فيل فودين، دوكو، إيرلينج هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: دي ليخت، ماجواير، مارتينيز، مزراوي.

خط الوسط: أوجارتى، برونو فرنانديز، دالوت.

خط الهجوم: ديالو، ماونت، راسموس هويلوند.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

نستعرض في السطور التالية ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ويأتي كالتالي:

1. ليفربول، 36 نقطة.

2. تشيلسي، 31 نقطة.

3. آرسنال، 30 نقطة.

4- نوتينجهام، 28 نقطة.

5. مانشستر سيتي، 27 نقطة.

6. أستون فيلا، 25 نقطة.

7. برايتون، 24 نقطة.

8. بورنموث، 24 نقطة.

9. فولهام، 24 نقطة.

10. برينتفورد، 23 نقطة.

11. نيوكاسل، 23 نقطة.

12. توتنهام، 20 نقطة.

13. مانشستر يونايتد، 19 نقطة.

14. وست هام، 18 نقطة.

15. إيفرتون، 15 نقطة.

16. ليستر سيتي، 14 نقطة.

17.كريستال بالاس، 13 نقطة.

18. إيبسويتش تاون، 12 نقاط.

19. ولفرهامبتون، 9 نقاط.

20. ساوثهامبتون، 5 نقاط.

إقرأ أيضًا:

مفاجآت في قائمة برشلونة ضد ليجانيس بـ الدوري الإسباني

الدوري الإنجليزي| ليفربول يعجز عن الفوز أمام فولهام ويكتفي بالتعادل في أنفيلد